Brian Kehnscherper

Lindow (MOZ) Der Streit um das Segelgrundstück am Lindower Gudelacksee erhält eine neue Wendung. Die Stadtverordneten-Fraktionen von CDU und FDP haben einen gemeinsamen Antrag eingereicht, laut dem beide Segelvereine der Stadt das Grundstück gleichberechtigt unter sich aufteilen. Demnach sollen die Regattasegler (LRS) in Zukunft die große Halle auf dem Gelände nutzen, die bisher vom Segelclub (SCL) belegt ist. Der SCL soll indes ins Vereinsheim, an das eine kleinere Halle angeschlossen ist.

Der SCL-Vorsitzende Rudi Mixdorf, der für die Grünen auch im Stadtparlament sitzt, befürchtet, dass sein Verein dann nicht mehr lange existiert. Die mehr als 120 Mitglieder würden die große Halle benötigen, um ihre Boote einzulagern. "Mit diesem Antrag wird die Faktenebene verlassen", so Mixdorf. CDU-Mann Hansjörg Schubach möchte mit dem Antrag einen Schlussstrich unter den Streit um das Grundstück ziehen. Beide Vereine hätten eine Existenzberechtigung und beide sollten gleichberechtigt behandelt werden. "Es kann nicht Sache der Stadt sein, Vereinsquerelen zu lösen", so Schubach.

Viele Jahre konnte der Segelclub das Grundstück kostenlos nutzen. Um etwas Geld daran zu verdienen, kündigte die Stadt jedoch den Vertrag und schrieb ihn für 2016 neu aus. Daraufhin bewarben sich auch die neu gegründeten Regattasegler um das Gelände. Letztlich erhielt der SCL zwar den Zuschlag. Die LRS durften aber zur Untermiete aufs Areal und dort die kleinere Halle nutzen. Um zu sehen, wie sich beide Vereine vertragen oder ob die Pachtverhältnisse verändert werden müssen, ist der Vertrag seitdem stets auf ein Jahr befristet und den Stadtverordneten immer wieder zum Neubeschluss vorgelegt worden. Bislang war stets der Segelclub Hauptpächter. Doch an diesem Status quo wird nun gerüttelt.

Sorge um die Zukunft

Vieles deutet darauf hin, dass sich der CDU/FDP-Antrag durchsetzt. Mit acht Mitgliedern stellen die beiden Fraktionen fast die Hälfte der 17 Köpfe zählenden Stadtverordnetenversammlung. Als Vereinsvorsitzender des SCL ist der Grünen-Abgeordnete Rudi Mixdorf aber befangen und darf nicht an der Abstimmung teilnehmen. "Wenn die große Halle an die Regattasegler geht, werden wir uns auflösen müssen", sagt Mixdorf. Er weist darauf hin, dass erst kürzlich 40 Kinder in den Verein eingetreten seien. Zudem wolle der SCL im nächsten Jahr eine Deutsche Meisterschaft im Taifun-Segeln ausrichten. "So wird das aber nichts", sagt Mixdorf. Er wünscht sich immer noch, dass die Regattasegler an der Försterei ein eigenes Grundstück etablieren. Der Eigentümer sei SCL-Mitglied und möchte, dass sich das Grundstück entwickelt. Wegen der unsicheren Verhältnisse als Nutzer eines Privatgrundstücks lehnt der LRS-Vorsitzende Tony Groche dies jedoch ab.

CDU und FDP betrachten die Aussage, der SCL würde durch den Antrag in seiner Existenz bedroht, als grundlos und bloßes Druckmittel. Zudem hofft Hansjörg Schubach noch immer, dass beide Vereine wieder zusammenwachsen, wenn sie sich ein Grundstück teilen. Allerdings ist dies auch in den vergangenen vier Jahren nicht geschehen.