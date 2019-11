Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Wir alle sind Laternenzauber, lautet das Credo des ersten selbst organisierten Weihnachtsmarktes in Zehdenick. Die Stadt Zehdenick als Veranstalterin setzt dabei voll auf das bürgerschaftliche Engagement der Havelstädter – von, mit und für Zehdenicker, lautet das Motto der Veranstaltung am 7. Dezember von 14 bis 20.30 Uhr in der Altstadt.

Die Musik spielt im wahrsten Sinne des Wortes nicht allein auf dem Marktplatz, sondern in zehn Höfen entlang von Berliner- und Dammhaststraße sowie am Havelweg. "Ein Karussell wird es nicht geben", teilte Cheforganisatorin Uta Kupsch am Mittwochnachmittag beim Pressegespräch mit. "Ich habe ein gutes Gefühl, habe aber auch einige schlaflose Nächte gehabt", räumt die Wirtschaftsförderin der Stadt Zehdenick ein. Schließlich müssen Hunderte Beteiligte wissen, was sie am 7. Dezember zu tun haben werden.

Auszeichnung durch die IHK

Dafür gab es schon im Frühjahr reichlich Vorschlusslorbeeren: Die Industrie- und Handelskammer (IHK) zeichnete in Potsdam das vom Fremdenverkehrsverein Zehdenick eingereichte Konzept für den Laternenzauber im Rahmen eines landesweiten Wettbewerbes zur Belebung von Innenstädten mit einem Preisgeld in Höhe von 2 500 Euro aus. Geld, das man jetzt gut gebrauchen kann, verzichten die Organisatoren in diesem Jahr doch gänzlich auf eine Agentur. Die beteiligten Einzelhändler und sonstige Gewerbetreibenden finanzieren ihre Stände selbst, außerdem gibt es eine Reihe von Sponsoren. Und immer wieder gibt es Menschen, die sich spontan melden und ihr Mitmachen ankündigen. So will der in Neuroofen lebende Brite Paul Davis mit den Festbesuchern englischsprachige Weihnachtslieder anstimmen möchte. Oder Diakon Jörg Kerner, der die Idee hatte, Nachtwächterwanderungen durch die Altstadt anzubieten, die mit einem Glühwein in der früheren Eisenhandlung Wilhelm Schenk in der Klosterstraße 5 beginnt und zum Kloster führt, wo in den geleerten Becher eine Kerze eingesteckt wird. An verschiedenen Stationen erzählt der Nachtwächter etwas über die Geschichte der Stadt. Alle 90 Minuten wird es einen solchen Stadtrundgang geben, beginnend um 15 Uhr, kündigte Elisabeth Kluge von der Tourist-Information Zehdenick an.

Ihrem künstlerischen Talent ist auch das Erscheinungsbild des Klostergeflüsters zu verdanken. Sie gestaltete an ihrem Computer Flyer und Plakate für den Laternenzauber, für den im weiteren Umfeld geworben werden soll. Schließlich sollen an diesem Tag nicht nur die Zehdenicker den Weg in die Altstadt finden, sondern auch viele auswärtige Gäste, insbesondere jene, denen es auf dem Liebenberger Weihnachtsmarkt zu voll ist, die aber trotzdem heimelige Atmosphäre suchen.

Besonders die Kinder dürften sich prächtig auf das Weihnachtsfest eingestimmt fühlen. Sie treffen den Weihnachtsmann bereits um 14 Uhr auf der Dammhastbrücke, die von der Firma Elektro Volkmann zum Leuchten gebracht wird, um mit ihm zum Marktplatz zu gehen. Dort wird der Laternenzauber um 14.30 Uhr durch den Stadtchor und dem Anschnitt des Weihnachtsstollens eröffnet. Neben den zehn Höfen gibt es weitere Angebote auch in den Nebenstraßen sowie vor dem Pavillon Berliner Straße 27. Und die Veranstaltung soll keineswegs an der Hastbrücke enden, dafür will Gastwirt Gerd Wöge mit seiner Weihnachtsterrasse vor dem "Stadtgarten" sorgen, wo Spezialitäten aus dem Holzbackofen auf die Besucher wartet.

Da der Laternenzauber schon jetzt weit über die Grenzen der Stadt von sich reden macht, ist auch das RBB-Heimatjournal auf die besondere Veranstaltung aufmerksam geworden und wird eine Folge der Sendereihe am 7. Dezember drehen, die dann eine Woche später im Regionalprogramm ausgestrahlt werden soll, wie RBB-Redakteurin Ira Bergmann verriet.