Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Ob auf einer Fläche zwischen Diehlo und Fünfeichen fünf große Windräder gebaut werden, darüber wurde am Dienstag im Rathaus in Eisenhüttenstadt nicht entschieden. Vielmehr wurden die Einwendungen, die es von Privatpersonen gibt, erörtert, mit den Einwendern, dem Investor, Gutachtern und Behörden.

Dass es großen Widerstand gegen die Windanlagen gibt, zeigt sich schon daran, dass knapp 500 Einwendungen eingegangen sind, darunter auch von der Stadt Eisenhüttenstadt und dem Amt Schlaubetal. Ulrich Stock, Abteilungsleiter Technischer Umweltschutz 1 im Landesamt für Umweltschutz und Verhandlungsführer des Erörterungstermins, machte darauf aufmerksam, dass es eine Menge an Einwendungen gegeben habe, die nicht entscheidungsrelevant seien, deshalb auch nicht Gegenstand der Erörterung. Dazu gehöre zum Beispiel die Frage, inwieweit Windkraft sinnvoll ist oder ob zum Beispiel die Immobilien in der Nähe der Anlagen an Wert verlieren. Später sagte Stock, der den ein oder anderen Einwand nachvollziehbar fand, dass eine Entscheidung über die Genehmigung auf der Grundlage von Recht und Gesetz und nicht auf Grundlage des Herzens gefällt werde.

Sieben Schwerpunkte

Wobei es auch unabhängig davon viel zu erörtern gab. Sieben Schwerpunkte mit zahlreichen Unterpunkten wurden behandelt, darunter Fragen zur Bauplanung, zum Immissions- und Naturschutz aber auch zum Wald und Grundwasser. Immer wieder war die Größe und Höhe der Anlagen, die es in dieser Dimension bisher in Deutschland noch nicht gibt, Thema. Es gab Fragen zu dem vom Investor in Auftrag gegebenen Schall- und Naturschutzgutachten.

Rini Maltschew, vom Amt Schlaubetal beauftragte Rechtsanwältin, bezweifelte ziemlich zu Beginn des Erörterungstermins dessen Sinnhaftigkeit. Denn das Amt Schlaubetal hat eine Normenkontrollklage gegen den Teilregionalplan Windenergie eingereicht. Der Plan weist die geeigneten Flächen für den Bau von Windkraftanlagen aus, so auch das Areal zwischen Diehlo und Fünfeichen. "Alle gehen davon aus, dass das Gericht den Plan kippen wird. Ich frage mich, warum sitzen wir hier und brechen das nicht ab?" Auch Sicht von Ulrich Stock spielt das für den Erörterungstermin aber keine Rolle. "Wir sind angehalten, das Verfahren zügig voranzutreiben." Was nicht heißt, dass eine Entscheidung über den Regionalplan später nicht berücksichtigt wird. Gleiches gilt auch für die Veränderungssperren, die sowohl die Stadt Eisenhüttenstadt als auch das Amt Schlaubetal erlassen haben, da für das Gebiet ein Bebauungsplan erarbeitet wird.

Koalitionsvertrag unrelevant

Für die Erörterung nicht relevant war auch eine Festlegung im Koalitionsvertrag der neuen Landesregierung, dass im Wald – und das träfe für das Projekt zu – keine Windräder gebaut werden sollen. Dazu gebe es noch keine Verbindlichkeit, sagte Ulrich Stock. Die Stadt Eisenhüttenstadt will derweil ihre Grundstücke in dem Areal nicht zur Verfügung stellen, auch nicht um Zufahrtswege für den Bau zu ermöglichen.

Ulrich Stock versicherte zu Beginn der Erörterung, dass alle Einwendungen berücksichtigt werden, auch von denen, die am Dienstag nicht anwesend waren. Eine Entscheidung zu dem Antrag wird nach Prüfung der Unterlagen erfolgen, sagte Stock. Dazu gehören die Ergebnisse des Erörterungstermins, die Gutachten sowie die Stellungnahmen der Behörden.