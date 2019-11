Ulrike Gawande

Neuruppin (MOZ) Für den Kreistag, der am 5. Dezember ein letztes Mal 2019 zusammenkommt, gibt es einen gemeinsamen Antrag der Fraktionen die Linke, Freie Wähler/Bauern/FDP und CDU, in dem sie die Kreisverwaltung auffordern, auf die Nutzungsuntersagungen auf dem Campingplatz Wusterhausen zu verzichten.

Vor einigen Wochen war der Konflikt zwischen Landkreis und einigen Bewohnern des Platzes, die dort in mobilen Häusern ihren ersten Wohnsitz haben, wieder hochgekommen. Bereits 2011 wollte der Landkreis auf dem Gelände das Baurecht durchsetzen, das besagt, dass sich in Naherholungsgebieten und somit auch auf dem Campingplatz in Wusterhausen kein Hauptwohnsitz befinden darf. Die 60 Bewohner, die teils seit Jahrzehnten auf dem Gelände leben und viele von ihnen schon über 80 Jahre alt sind, wollen dort wohnen bleiben und wünschen sich daher eine Stichtagsregelung. Diese lehnt der Landkreis jedoch eindeutig ab.

Im Gegensatz zu den Kreistagsabgeordneten, die sich hinter die Campingplatzbewohner stellen. "Wir wollen für die Dauernutzer auf dem Campingplatz Wusterhausen eine an den Menschen orientierte Lösung finden. Die Verwaltung ist aufgefordert, wie in anderen Landkreisen in ganz Deutschland üblich, ihr Ermessen zur Befriedung der Situation einzusetzen", erklärt Sebastian Steinecke (CDU). "Um langwierige Rechtsstreitigkeiten zu vermeiden, kann aus unserer Sicht auf Nutzungsuntersagungen verzichtet und gleichzeitig durch eine Stichtagsregelung weiterer Zuzug verhindert werden." Dies sei auch rechtlich möglich, ohne einen Präzendenzfall für andere Plätze herbeizuführen.