Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Fest etabliert hat sich fünf Jahre nach seiner Gründung der Gesundheits-Engel. Was im November 2014 mit einem kleinen Team von vier Mitarbeitern um Inhaber Stefan Engel begonnen hatte, hat sich mittlerweile zu einer anerkannten Größe im Gesundheitssystem der Stadt Zehdenick entwickelt. Denn Partner des mittlerweile elfköpfigen Teams sind insbesondere die Ärzte der Region, die ihre Patienten zu Rehabilitationskursen schicken. 14 solcher Kurse gibt es mittlerweile, wobei die Krankenkassen die Kosten übernehmen.

Zu einem festen Bestandteil ist mittlerweile auch das Präventionsprogramm zusammen mit der "Barmer" geworden. So können Firmen im Rahmen ihres betrieblichen Gesundheitsmanagements ihren Mitarbeitern Fitnesskurse anbieten, um Krankheiten vorzubeugen. AWO, DRK, Trippen und zuletzt die Stadtwerke Zehdenick haben diese Möglichkeit genutzt. "Mit diesem Angebot gehen wir jetzt in die Breite", sieht Stefan Engel noch viel Potenzial in der Region. Natürlich bietet Engel auch die Klassiker eines jeden Fitness-Studios an: Training an Geräten, Sauna und Kurse. 25 sind es mittlerweile jede Woche. Selbst um die Betreuung ihrer Kinder müssen sich die Eltern keine Sorgen machen. Zwei Kurse speziell für Kinder bis zum zehnten Lebensjahr werden von Fitness-Ökonomin Franziska Tiedt, die gerade ihr Duales Studium mit dem Bachelor abgeschlossen hat, angeboten, womit eine Betreuungslücke in Zehdenick geschlossen werde.

Zum Jubiläum am 29. November haben sich Stefan Engel und sein Team etwas Besonderes einfallen lassen: An diesem Tag werden fünf Neuheiten vorgestellt, Angebote, die sich die Mitglieder in drei anonymen Befragungen in den vergangenen fünf Jahren am meisten gewünscht haben. Um was es konkret geht, will Engel erst am 29. November um 12 Uhr verraten. Nur soviel: "Alle neuen Angebote können auch gleich genutzt werden."