Nadja Voigt

Wriezen (MOZ) Zur Berufsmesse hat das Evangelische Johanniter-Gymnasium am Mittwoch eingeladen. Und zwar nicht nur Schüler aus Wriezen, Bad Freienwalde und Seelow, sondern natürlich auch potentielle Arbeitgeber und Ausbilder. Darunter Universitäten wie die Viadrina Frankfurt (Oder), die Uni Greifswald und die BTU Cottbus-Senftenberg aber auch die Bundeswehr, die Polizei, den Baukonzern Strabag, einen Zahnarzt und einen Produzenten. "Für die Bundeswehr und den Produzenten waren die Listen gleich voll", berichten Clara Gold und Pauline Perner. Gemeinsam mit ihren Mitschülerinnen Nina Beelitz und Leena Marie Stroka haben die Gymnasiastinnen im Rahmen vom Fachseminarkurs den Berufetag am Mittwoch vorbereitet. Die Logistik sei die größte Herausforderung gewesen, berichten die Organisatorinnen.

Acht Aussteller

Für acht Kurse mussten sich ihre Mitschüler in die Listen mit den Ausstellern und den Zeiten eintragen. Vom frühen Morgen bis zum Nachmittag waren die Jugendlichen mit ihrer Zukunft beschäftigt. Und das zum Teil ganz praktisch: So zum Beispiel bei der Polizei. In der Turnhalle warteten Polizeioberkommissar Krause und seine beiden Kollegen auf die jungen Leute. Und wurden in verschiedenen Disziplinen geprüft: Liegestütze, Wandsitzen, Medizinballstoßen.

Überprüft wurden Schnelligkeit, Ausdauer und Koordination. Alles Anforderungen, die auch im täglichen Berufsleben eines Polizisten eine Rolle spielen, wie es von den Mitarbeitern des Werbeauswahldienstes aus Oranienburg hieß. Dabei machten die Polizeikommissaranwärter jede Übung mit und zeigten den Schülern, worauf es ankommt.

"Auch bei unserer Sportprüfung wird ein Grundlevel abgefragt, auf das dann aufgebaut wird", erklärt Polizeioberkommissar Krause. Für den Beruf müsse man in konstant guter körperlicher Verfassung sein. Und der Test prüfe die Voraussetzungen vorab. Sollte sich jemand von den Jugendlichen dafür entscheiden, die Aufnahmeprüfung anzugehen, empfahl der Beamte am Mittwoch, bereits im Vorfeld viel zu üben. "Eine gute Vorbereitung ist die halbe Miete." Neben der Fitness ist bei der Polizei aber auch die körperliche Eignung ein Grundkriterium, machten die Beamten deutlich. Diese wurde im Umgang mit einem Schutzschild ausgelotet. Auch eine Übungswaffe konnten die Schüler in die Hand nehmen und sich mit dem Handling vertraut machen.