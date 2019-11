Steffen Göttmann

Neuküstrinchen (MOZ) "Uns liegen bisher noch keine weiteren Erkenntnisse vor", sagte Bärbel Cotte-Weiß, Pressesprecherin der Polizeidirektion Ost in Frankfurt (Oder), auf Anfrage. Kriminaltechniker sind seit Montag dabei, nach der Ursache für das verheerende Feuer in dem ehemaligen Kulturhaus in Neuküstrinchen zu suchen. "Brandursachenermittlung ist in der Regel sehr langwierig", ergänzte Bärbel Cotte-Weiß. Müsse gar das Landeskriminalamt (LKA) hinzugezogen werden, dann dehnen sich die Ermittlungen noch weiter aus. Daher sei nicht klar, wann mit Ergebnissen zu rechnen ist.

58 Einsatzkräfte

58 Feuerwehrleute aus den Oderbruchdörfern des Amtes Barnim-Oderbruch, aus Wriezen, Altranft und Bad Freienwalde waren an den schwierigen Löscharbeiten beteiligt. Die Feuerwehr war am Sonnabend kurz nach 18 Uhr alarmiert worden. Erst gegen Mitternacht war das Feuer gelöscht – erstickt mit Schaum. Diesen spritzten die Feuerwehrleute von außen so lange in das Gebäude, bis keine Flammen mehr zu sehen waren.

Info: Das Gebäude war am 7. Oktober 1974 eröffnet worden. Viele Menschen erinnern sich an Tanz-Veranstaltungen zu DDR-Zeiten und die Disko von 1990 bis 1994. An was erinnern Sie sich, liebe Leser? Haben Sie dort Ihre Frau oder Ihren Mann kennengelernt? Schreiben Sie uns unter freienwalde-red@moz.de oder an MOZ-Redaktion, Königstraße 16, 16259 Bad Freienwalde