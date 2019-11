MOZ

Strausberg Die Deutsche Post DHL baut ihren Service für den Paketversand und -empfang in Strausberg aus. Wie das Unternehmen mitteilte, wird voraussichtlich am 13. Dezember am Lidl-Markt in der Berliner Straße 93 eine Packstation aufgestellt. "Dort können Kunden rund um die Uhr ihre Sendungen verschicken oder empfangen", hieß es. Bundesweit nutzen mehr als elf Millionen registrierte Postkunden Packstationen. Deutschlandweit stehen ihnen 4200 Automaten mit rund 420 000 Fächern für den Paketversand und -empfang zur Verfügung. Anmeldungen für den kostenfreien Service sind unter www.paket.de möglich. Päckchen und Pakete könnten an allen Packstationen aber auch ohne Registrierung verschickt und empfangen werden und seien damit ideal für alle, die eine Packstation ausprobieren wollen.

Eine Übersicht über die Standorte der Stationen, DHL-Paketshops und Partner-Filialen gibt es im Internet unter www.postfinder.de