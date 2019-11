MOZ

Beeskow (MOZ) Wenige Bänke und ein Baumstamm – die einzigen Gegenstände, die im Irrgarten Beeskow derzeit zum Verweilen einladen. Doch selbst bei Sonnenschein und buntem Herbstlaub liegt der Park nahezu verwaist. Michael Jacka kann das gut verstehen: "Es sieht furchtbar hier aus. Wenn die Sonne nicht scheint, ist es hier richtig düster. Da fehlt Licht. Doch der Irrgarten verwildert immer mehr."

Der 54-Jährige weiß wovon er spricht. Er ist gelernter Gärtner und hat auch in der Grünanlagenpflege gearbeitet. Schon seit Jahren engagiert er sich dafür, dass der Park wieder in Ordnung gebracht wird. "Es könnte so schön hier sein", sagt er nachdenklich. Schon als kleiner Junge hielt er sich gern in Parks auf, hat dort gespielt und herumgetobt.

Seit dem er 2006 von Wulfersdorf nach Beeskow kam, liegen ihm die Beeskower Parks am Herzen: "Es muss ja nicht gleich alles umgedreht werden", sagt Jacka. "Aber irgendwann muss einfach mal ein Anfang gemacht werden. Beim Spaziergang durch den Irrgarten zeigt er auf die vielen kleinen und mittelgroßen Ahornbäumchen und erklärt: "Die überwuchern hier alles und müssen raus. Das ist ein Park und kein Wald." Eine Lösung für die Bäume hat er auch: "Überall wird von Aufforstung gesprochen, hier sind Bäume übrig. Auch an der Lübbener Chaussee könnten Ahornbäume gepflanzt werden. Die sollen ja nicht weggeworfen werden."

Spiel von Licht und Schatten

Damit fordert er gleiches, wie bereits 2017 Axel Schmidt, Vorsitzender des Nabu-Kreisverbandes Beeskow. Und auch der Landschaftsplaner Christian Petzold, der damals seine Ideen für die Kultivierung des Parks dem Bauausschuss vorstellte, ging mit diesen Vorstellungen weitgehend konform.

Der Landschaftsgärtner hatte vorgeschlagen, Bäume, vor allem Ahornbäume, zu entfernen, andere als Solitäre oder Baumgruppen zu erhalten, um ein Licht- und Schattenspiel zu erreichen. Dazu sollten Wiesenflächen mit Blumenzwiebeln angelegt werden. Beim Schlendern durch die Anlage macht Michael Jacka auf kleine Schätze aufmerksam, die jetzt nahezu im Verborgenen wachsen: Flieder, falscher Jasmin, Haselnuss, Eiben und Pfaffenhütchen.

Auf den wenigen Wiesen hingegen wächst kein Halm mehr neben den anderem. "Da haben die Wildschweine nach Würmern gesucht. Und auch der Haufen mit Zweigen muss da nicht so rumliegen", stellt Jacka klar. Eine ordentliche Benjeshecke würde den gleichen Zweck erfüllen und Insekten, Vögeln oder auch Igeln Schutz bieten. Vor allem aber sollten die Arbeiten durch Fachleute ausgeführt werden und das bald: "Der Park gehört zur Stadtgeschichte und so sollte er auch gewürdigt werden."

Auch Bauamtsleiterin Kerstin Bartelt würde den Irrgarten gern wieder herrichten lassen. Es fehlt jedoch am Geld: "Wir haben auch für den Irrgarten Fördergelder beantragt, aber es ist schwierig." Das Projekt sei noch nicht im Umsetzungsplan bestätigt. Als 2017 das Förderprogramm "Zukunft Stadtgrün" aufgelegt wurde, nutzte die Stadt Beeskow die Möglichkeit, um Fördergelder für Flächen zu requirieren, die nicht im Sanierungsgebiet liegen.

Finanzierung schwierig

Darunter befinden sich der Alte Friedhof und der Irrgarten: "Das Projekt Alter Friedhof befindet sich in der Umsetzung, allerdings habe sich herausgestellt, dass die Sanierung der alten Mauer teurer, als gedacht wird." Daher seien weitere Mittel beantragt worden. Ob und wann das Projekt Irrgarten angegangen werde könne, sei unklar. "Bislang gibt auch noch keine abschließende Vorstellung darüber, wie der historische Garten später aussehen soll", so Bartelt.