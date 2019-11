MOZ

Panketal In der letzten Ausstellung des Jahres 2019 in der Galerie Panketal stehen Malerei und Grafiken im Mittelpunkt. Bernd Markgraf versucht in seinen Bildern, seine Empfindungen für die besondere Stimmung von Orten, Dingen und Situationen wiederzugeben. Dabei widmet er sich oft Landschaften, die der Hobby-Künstler aus dem Umland kennt oder auf Reisen entdeckt. Ein Beispiel dafür ist Island. Bilder davon sind in der Ausstellung zu sehen.

Schon seit seiner frühesten Jugend interessiert sich der gebürtige Rathenower für Malerei und Zeichnen. In den vergangenen Jahren befasste sich der Maler, der seit 2011 in Zepernick lebt, intensiver mit diesen Kunstformen, indem er verschiedene Malkurse besuchte. Die Ergebnisse können sich die Besucher des Panketaler Rathauses ab nächster Woche anschauen. Die Vernissage findet am Dienstag, 26. November, um 18 Uhr statt. Die Ausstellung ist bis zum 2. Januar 2020 während der Öffnungszeiten des Rathauses zu sehen. Der Eintritt ist frei.

Bernd Markgraf ist 1959 in Rathenow geboren. Aufgewachsen ist er in einem Dorf im Havelland. Nach Schule und Berufsausbildung erfolgte ein Studium der Elektrotechnik. Der engagierte Hobby-Künstler ist verheiratet, hat zwei Töchter. Viele Jahre lebte er in Berlin, seit 2011 wohnt er in Zepernick.

Aktuell sind im Rathaus Panketal noch die Fotografien von Andreas Klug zum Mauerfall zu sehen. Sie geben in sehr authentischer Weise die Situation zwischen dem November 1989 und 1990 in Ost-Berlin wieder – ob die Bilder nun spielende Kinder an der Mauer oder ausgeschlachtete Fahrzeuge zeigen.