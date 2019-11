Sparringskampf: Melina Passler (links/UBV Schwedt) boxt in einem Vorkampf gegen Leyla Altemirova aus Spremberg. © Foto: Carola Voigt

Christoph Woditschka

Schwedt Wie in jedem Jahr veranstaltete der Uckermärkische Boxverein Schwedt wieder sein traditionelles Nachwuchsturnier in der Günter-Jähnke-Halle und lud dazu Vereine aus Berlin, Mecklenburg-Vorpommern und ganz Brandenburg ein.

Mehr als zehn Vereine folgten der Einladung und machten die Veranstaltung zu einem vollen Erfolg. Insgesamt 30 spannende Wettkämpfe, hauptsächlich im Schüler- und Kadettenbereich, bekamen die Zuschauer am Ende zu sehen.

Vom UBV stellten sich insgesamt acht Faustkämpfer und eine Kämpferin mit guten Leistungen dem Publikum vor. Melina Passler und Felix Sidorenko zeigten sehr gute Auftritte in ihren Trainingswettkämpfen.

Seinen ersten Wettkampf machte der zehnjährige Arbi Shapijanov, der sich nur ganz knapp mit 1:2 seinem Gegner aus Berlin geschlagen geben musste. Ebenfalls eine knappe Niederlage quittierte Nick Pfeiffer, der gegen seinen größeren Gegner aus Rostock das Nachsehen hatte. Ahmad Zarefa siegte einstimmig gegen einen Sportschüler aus Frankfurt (Oder) und holte damit seinen dritten Sieg in Folge.

Debütant Daniel Sidorenko siegte souverän durch Abbruch in der 3. Runde und die beiden Sportschüler Adam Shapijanov und Akram Mazaev durften sich ebenfalls mal wieder in ihrer Heimatstadt präsentieren und siegten beide eindeutig.

Der erfolgreichste Verein des Tages wurde mit sechs Siegen in sechs Kämpfen die GFC (German Fight Company) Rostock, die vom ehemaligen UBV-Kapitän Jan Golla trainiert wird.

Für den Schwedter Nachwuchs geht es schon am kommenden Wochenende in Zehdenick um die nächsten Siege, Medaillen und Pokale. UBV-Trainer Christoph Woditschka ist optimistisch, dass einige seiner Schützlinge erneut das Podest erreichen werden. "Die Jungen trainieren gern und intensiv und freuen sich, wenn sie sich mit anderen vergleichen können", so Woditschka.