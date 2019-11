Dirk Schaal

Eberswalde (MOZ) Auch wenn Siegerehrungen für die eingeladenen 32 Eberswalder Sportler eigentlich schon zur Routine geworden sind, bei der Sportlereherung am Dienstagabend wurden so einige der kräftigen Männer oder auch der kampferprobten Frauen ziemlich schwach. So wie die Deutsche Meisterin und Vizeueropameisterin im Kickboxen, Anastasia Leonie Hoffmann, die entgegen ihren Auftritten auf der Kampfmatte ziemlich nervös wirkte. "Natürlich sind die sportlichen Erfolge eine super Sache, aber so eine Ehrung ist dann doch schon noch mal etwas ganz besonderes", verriet die erfolgreiche Nachwuchs-Kickboxerin.

Randsportarten im Aufwind

Ihr Trainer, Ricardo Kremps, war bei der ersten Eberswalder Sportlerehrung selbst unter den Ausgezeichneten und kennt dieses Gefühl: "Als Sportler auch in der übrigen Gesellschaft anerkannt zu sein, ist für eine Randsportart nicht Normalität", erklärte er. Nach einer beruflich bedingten Pause will er im nächsten jahr auch wieder sportlich angreifen und wer weiß, vielleicht ist er in zwei Jahren wieder unter den Geehrten.

Bürgermeister Friedhelm Bo-ginski erklärte, wie die Auswahl der Geehrten erfolgte. Alle 45 Eberswalder Sportvereine wurden angeschrieben, Kandidaten zu benennen. Schlussendlich wurden 32 Sportler zwischen elf und 80 Jahren eingeladen. Ganz unterschiedlich handhabten die Vereine die Auswahl. Der größte Verein, Motor Eberswalde mit knapp 1000 Mitgliedern schickte nur Horst Lorenz vor. "Für uns ist es eine besondere Sache, wenn so Sportler geehrt werden und deshalb haben wir das auch mit sehr viel Bedacht gemacht", sagte der Vorsitzende Martin Hoeck.

Zeit reif für Olympiasieger

In seiner kurzen Ansprache als Vorsitzender der Stadtverordnetenversammlung erinnerte er Erna Bürger, die 1936 im Turnen Olympiagold für Eberswalde holte. "Es wird mal wieder Zeit, dass es ein weiterer Eberswalder schafft", sagte er augenzwinkernd zum Abschluss in die Runde. So weit hergeholt ist es gar nicht, denn unter den Geehrten, jedoch nicht anwesend, war auch der 14-jährige Kanute Leon-Michael Reckzeh, Deutscher Meister 2019, der eine Olympiateilnahme auf seinem Aufgabenliste stehen hat.

Wie es sich anfühlt bei einem internationalen Wettkampf ganz oben zu stehen, das weiß Horst Lorenz bereits. Der Kraftsportler von Motor Eberswalde holte sich 2018 und 2019 den Europameistertitel im Bankdrücken. "Weißte, wenn du da oben stehst, die Nationalhymne wird nur für dich gespielt, da bekommste feuchte Augen. Das ist ein unbeschreib­liches Gefühl, dafür quält man sich im Training", verriet der 79-Jährige. Freudentränen kullerten bei ihm nicht während der Sportlerehrung, aber: "Ich finde es ganz toll, dass so auch von der Stadt unsere Leistungen honoriert werden. Das so was der alte Lorenz noch erleben darf..."

Auch Weltmeister haben Träume

Eigentlich hat Peer Hänsicke, Kraftsportler vom SV Kraft Eberswalde, schon alles im Sportlerleben erreicht. Weltmeister, Weltrekordler, Mitglied im Nationalteam und nun auch Eberswalder Sportgeehrter. Trotzdem hat der 58-Jährige noch einen großen Wunsch. "Ich würde gern mal zu dritt bei einem Wettkampf auf dem Podest stehen. Also mein Sohn, ich und mein Enkel Nick. Er ist zwar erst fünf, aber ich habe ja auch noch eine Weile vor zu machen", sagte er. Sein Sohn Raik Günterberg wurde ebenfalls geehrt und steht dem Vater in Sachen Kraftsport in nichts nach.

Erstaunlich war, wie viele junge Eberswalder Talente nachrücken. Ganze Nachwuchsteams des Finower Tischtennisclubs wurden geehrt, neben Leon Reckzeh ist auch die elfjährige Ellina Simon eine hoffnungsvolle Kanutin. In internationalen Siegerlisten der Kickboxer taucht auch der Name des jungen Mino Miguel Miserius auf und die Karateka von Isamu haben beim Nachwuchs einen stetigen Zulauf.

Insofern dürften auch die alle zwei Jahre angekündigten Eberswalder Sportlerehrungen nicht wegen des Mangels an erfolgreichen Athleten der Kreisstadt ausfallen.