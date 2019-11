Alexander Seilz

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die erste Partie des Tages bestritten die Gäste untereinander. Zossen besiegte dabei Strausberg mit 3:1. Im zweiten Spiel trafen die Frankfurterinnen auf die Zossenerinnen. In guter Erinnerung an den vergangen Spieltag in der Stadt im Landkreis Teltow-Fläming (3:0 für Frankfurt) waren die Red Cocks gut motiviert. Trainer Alexander Seilz konnte auch nahezu die gleiche Aufstellung bringen, um die Erinnerungen eventuell noch einmal aufzufrischen. Der Plan schien zu funktionieren. Die Red Cocks fanden sehr gut und mit lautstarker Stimmung ins Spiel. Sie ließen kaum Gegenaktionen zu und holten sich sicher den ersten Satz (25:12). Daran konnten die Damen auch im zweiten Abschnitt aus Frankfurt gut anknüpfen, sie übernahmen wieder die Führung und hielten diese bis zum Schluss (25:18). Im dritten Satz schien Zossen das Endergebnis bereits zu kennen. Ohne große Gegenwehr spielten sich die Red Cocks zum 25:13.

Satzgewinn in nur 13 Minuten

Nun sollte es gegen die Strausbergerinnen genauso gut weitergehen. Die Gastgeberinnen setzten den Gegner so unter Druck – besonders durch die harten Aufschläge von Catrin Hoff und Franziska Kreibe –, dass dieser keine Gegenaktionen starten konnte. Innerhalb von nur 13 Minuten beendete Frankfurt diesen unglaublich Satz mit 25:6. Strausberg fand einfach nicht ins Spiel, dafür zogen die Red Cocks ihres durch. Wieder kaum Gegenwehr führte zum 25:11.

Siegessicher starteten die Frankfurterinnen in den vermeintlich letzten Satz. Doch Strausberg wollte die Red Cocks daran erinnern, dass man sich den Sieg erkämpfen muss, man bekommt ihn nicht geschenkt. Kathrin Bertz agierte dieses Mal im Zuspiel und machte ihren Job wirklich gut, aber alle anderen Spielerinnen konnten ihre Leistung nicht mehr abrufen. Die Angriffe wurden immer weniger verwandelt. Immer mehr Fehler schlichen sich in die Aufschläge. Und plötzlich führte Strausberg mit 23:20. Es folgte ein harter Kampf um jeden Punkt, aber die Gäste ließen sich den Satz nicht mehr nehmen (27:25).

Die Red Cocks besannen sich noch einmal und wollten sich natürlich nach so einem ersten und zweiten Satz das Spiel nicht nehmen lassen. Wieder mit mehr Konzentration und mehr Druck im Angriff behaupteten sie ihre knappe Führung und konnten trotz schwindender Kräfte in der Schlussphase des Satzes den Sieg erringen. Damit können sich die Frankfurterinnen über sechs weitere Punkte freuen und rücken auf den dritten Tabellenplatz vor.

Der nächste Spieltag findet am 7. Dezember erneut in der heimischen Halle am OSZ statt. Zu Gast sind dann der Cottbuser Volleyballverein und nochmals der VC Strausberg.

Red Cocks Frankfurt: Kathrin Bertz, Franziska Kreibe, Verena Hoffmann, Lisa Budow, Catrin Hoff, Jana Hiemer, Janin Just, Nadine Engel, Susanne Richter