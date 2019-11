Karsten Glatzer

Zechin Mit einem hart erarbeiteten Heimerfolg nach merklich holprigem Start gegen das Schlusslicht Hohenbocka endete für die Classic-Kegler der SG Zechin der siebte Spieltag der Verbandsliga Brandenburg. 6:2 lautete das Resultat bei einem Stand von 3238:3126 Holz.

Die Gästeaus dem Landkreis Oberspreewald-Lausitz benötigten dringend einen Erfolg, um sich aus dem Tabellenkeller zu befreien. Mit nur einem Sieg und einem Unentschieden aus den letzten sechs Partien war die Stimmung bei "Bucke" dementsprechend getrübt. Dennoch wollten die Lausitzer mit einer kämpferischen und überzeugenden Vorstellung die Punkte aus dem Oderbruch entführen.

Gäste mit besserem Auftakt

Anfangs setzte das OSL-Team das Vorhaben erfolgreich in die Tat um. Der erste Durchgang gehörte dementsprechend den Gästen. Mit zwei ansprechenden Leistungen durch Hohenbockas Fabian Paßora (553), und Mario Paulick (539) sorgte das Duo für ordentlich Sorgenfalten in den Gesichtern der Greens. Zumal die eigenen Akteure, Daniel Schneider (523) und Marco Specht (512), nicht ins Spiel fanden und somit ihre Duelle deutlich mit 0:4 sowie mit 1:3-Satzpunkten verloren. Während Schneider seine Sätze gegen Paßora in den Vollen abgab, musste Specht gegen Paulick in den Abräumen den Kürzeren ziehen. Folglich erspielten sich die Gäste eine gute 2:0-Führung nach Mannschaftspunkten bei einem Plus von 57 Holz. Erneut erwischten die Greens einen Holperstart und rannten einem Rückstand hinterher.

Zechiner fangen sich flott

Im Mitteldurchgang lief es indes besser und den Oderbrüchern gelang der 2:2-Ausgleich. Der Rückstand wurde auf 19 Holz verkürzt. Nach Anfangsschwierigkeiten spulte Thomas Buchholz drei konstante Bahnen (142, 142, 140) runter, die für Hohenbockas Steffen Wukasch unschlagbar waren. Damit gewann der Zechiner mit 541:512 Holz und 3:1-Sätzen. Wesentlich knapper verlief das Duell zwischen Kapitän Robert Lehmpfuhl (520) und Denny Wukasch (511). Beide ergatterten je zwei Sätze wobei Lehmpfuhl das bessere Gesamtresultat ins Ziel rettete.

Der letzte Durchgang versprach, allein schon von den Namen her, ein Hochkarätiger zu werden. Die Gäste aus Hohenbocka warfen mit Thomas Lindow und Philipp Mulka alles in die Waagschale, was sie an Offensivkraft zur Verfügung hatten. Noch im letzten Heimspiel glänzte Lindow mit starken 579 Holz und Mulka mit exzellenten 597 Holz. Dem Paradeduo der Gäste sollte das Zechiner Duo Karsten Glatzer und Karsten Trabs standhalten, jedoch hatten beide Spieler zuletzt im DKBC-Pokal noch mit kleinen Schwächen zu kämpfen. Davon war allerdings nichts mehr zu sehen, vielmehr überzeugten beide Heimakteure auf ganzer Linie. Während Trabs hervorragende 570 Kegel erzielte, setzte Glatzer die Messlatte mit 572 Holz noch etwas höher. Gegen diese explosive Darbietung waren Lindow (504) und Mulka (507) chancenlos. Damit war der Heimsieg der Greens unter Dach und Fach. Folglich verbleiben die Greens auf dem vierten Platz mit 8:6 Punkten. Die Tabellenspitze ist mit 10:4 Punkten in greifbarer Nähe, jedoch wartet am Wochenende ein weiteres schweres Auswärtsspiel in Elsterwerda.