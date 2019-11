Jörg Richter

Eisenhüttenstadt Beim Regionalligakampf der KG-Ringer aus Frankfurt und Eisenhüttenstadt beim Erstligaabsteiger KG Pausa/Plauen haben die Oderstädter nach zwei Kämpfen mit 8:0 geführt. Dabei startete Eric Berger im leichtesten Limit mit einem Schultersieg.

Eric Berger kommt aus Eisenhüttenstadt, wo er bei Trainer Michael Kebschull das Ringer-A-B-C erlernte. Ab der 7. Klasse wechselte das junge Ringertalent an die Eliteschule des Sports nach Frankfurt, wo er eine leistungssportliche Laufbahn einschlug. Mit dem 7. Platz bei den Deutschen Meisterschaften der Kadetten 2017, schaffte Eric Berger seinen bislang größten Erfolg, der es wohl auch bleiben wird, denn während einer Viruserkrankung wurde bei dem jungen Eisenhüttenstädter eine Herzmuskelentzündung festgestellt.

"Das war es dann mit dem Leistungssport", so Eric Berger traurig, der heute die 12. Klasse an der Sportschule in Frankfurt besucht, denn sein Abi darf er dort machen, auch wenn er keinen leistungssportlichen Auftrag mehr hat.

Dennoch hat Eric Berger dem Ringkampfsport nicht ganz abgeschworen. Wenn auch mit vermindertem Training hilft er der Regionalligamannschaft der KG Frankfurt/Eisenhüttenstadt in den leichten Gewichtsklassen. "Turniere sind tabu, aber für einen Kampf in der Mannschaft reicht es, so der Papiergewichtler, der in Pausa mit einem Schultersieg, Sekunden vor Kampfende überraschte.

"Eigentlich haben Eric Berger und Schwergewichtler Daniel Geist den Grundstein zum Sieg gelegt, dass der Kampf am Ende knapp zu Gunsten des Erstligaabsteigers WKG Pausa/Plauen ausging, lag eher an unserem unbesetzten Limit bis 75 Kilo/Freistil", ärgerte sich auch KG-Trainer Heiko Riedel über die 16:18-Niederlage, freute sich aber zugleich über die Glanzvorstellung des jungen Eisenhüttenstädters, der mit insgesamt drei Würfen- und am Ende mit einem Schultersieg glänzte, der vier Mannschaftspunkte brachte.

"Zum Heimatverein Eisenhüttenstädter RC habe ich guten Kontakt, zu Veranstaltungen der Trainingsgruppe des ERC werde ich immer eingeladen und schließlich lebt ja auch meine Familie dort, so dass ich auch oft in Eisenhüttenstadt bin", so der junge Ringer.

Comeback nach Karriereknick

Ohne diese Herzmuskelentzündung hätte er inzwischen wohl einige Titel und Medaillen bei Meisterschaften und Pokalwettkämpfen mehr gewonnen. "Ich bin stolz, dass Eric den Wiedereinstieg geschafft hat und nun die Mannschaft in der Regionalliga unterstützt", so der Eisenhüttenstädter Trainer Michael Kebschull, der den Weg des jungen Ringers weiter verfolgt und ihn unterstützt.