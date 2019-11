Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) Die haben fünf Minuten gebraucht, um das Ding abzuschrauben und jetzt dauert es fünf Jahre, bis ein neuer Pfeil hängt." Geht es um den grünen Blechpfeil, der Ende Juni in der Külzstraße/Platz am Stern demontiert wurde, gerät Taxifahrer Harald Hempel in Rage. Er ist nicht der einzige. Seitdem Autofahrer auf grünes Licht warten müssen, um in Richtung Bad Saarow rollen zu können, gibt es Stau. Zwischen 8 und 9 Uhr am Morgen sowie ab 14.30 Uhr am Nachmittag, sagt Hempel, reihe sich Stoßstange an Stoßstange.

Doch nicht nur die verschenkte Zeit ist Hempel ein Graus. Er befürchtet, dass die Fahrzeuge mehr Schadstoffe ausstoßen, wenn sie sich im Stopp-&-Go durch die Straße quälen. Zudem würden Ortskundige die Staustelle über Nuschke- sowie Engelsstraße umfahren und sich verbotener Weise über die Busspur am Stern wieder einfädeln. "Wenn sie sich richtig hinstellen, schaltet die Ampel und sie können seelenruhig rauf fahren", so Hempel.

Für Ende Oktober/Anfang November hatte Michael Rose, Leiter des Straßenverkehrsamtes des Kreises, Verbesserungen angekündigt. Als Resultat einer Verkehrszählung des Landesbetriebs Straßenwesen würden die Schaltungen der Ampeln angepasst; auch einen neuen, Signal gesteuerten grünen Pfeil, nannte Rose "sehr wahrscheinlich".

Jetzt ist der November weit vorangeschritten – doch getan hat sich auf der Straße nichts. "Ziel ist es, die veränderte Schaltung voraussichtlich bis Ende November umzusetzen", teilte Cornelia Mitschka, Sprecherin des Landesbetriebs, auf MOZ-Nachfrage mit. Zwar lägen die Unterlagen zur Anpassung der Schaltung vor, jedoch gebe es "geringfügigen Nachbesserungsbedarf". Die Verkehrszählung mittels Video fand am Donnerstag, 12. September, im Verlauf von 24 Stunden statt.

Zum Thema erhöhter Schadstoffausstoß sagt der Verkehrswissenschaftler Axel Friedrich, der als Sachverständiger für die Deutsche Umwelthilfe (DUH) arbeitet: "Wenn Autos halten, gibt es natürlich mehr Emissionen." Darüber, wie viel mehr die Fahrzeuge im Fürstenwalder Stau ausstoßen, fehlen Untersuchungen.

Stickoxid-Messungen geplant

"Es müssten noch mal Messungen gemacht werden, ich bin da dran", sagt Heinz Almes. Der Fürstenwalder, der bei der DUH im Arbeitskreis "saubere Luft" mitwirkt, hatte 2018 Einzelmessungen zur Stickoxid-Belastung in der Stadt durchgeführt. Damals hing in der Külzstraße der grüne Blechpfeil noch. 21,0 Mikrogramm Stickstoffdioxid pro Kubikmeter lautete das Ergebnis – deutlich unter dem gesetzlichen Jahresmittel-Grenzwert von 40 Mikrogramm. Allerdings habe das Röhrchen damals zu dicht an der Kreuzung gehangen, sei die Luftverwirbelung zu groß gewesen, seien die Feinstäube zu weit auf die Straße getragen worden, sagt Almes selbstkritisch. Er wolle weitere Messungen an fünf Hauptverkehrsadern durchführen. Da jede 50 Euro koste, sei zu klären, woher das Geld komme.

"So viel macht der Grüne Pfeil gar nicht aus", schränkt Almes allerdings ein. Viel besser wäre es, den Schwerlastverkehr aus der Stadt zu bekommen – aus seiner Sicht könnten die maroden Abwasserkanäle des Zweckverbandes dafür gute Dienste leisten. "Es könnte doch gesagt werden, dass sie nicht mehr mit Schwerlastverkehr belastet werden dürfen", schlägt er vor.