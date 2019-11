Cornelia Link-Adam

Sachsendorf (MOZ) Wie geht es weiter mit der Verwaltungsstrukturreform im Oderland? Besonders im Amt Seelow-Land gibt es Klärungsbedarf. Die Bildung eines Kragenamtes mit Neuhardenberg und Golzow hatte in Seelow-Land die Gemeinde Lindendorf platzen lassen. Im Amtsausschuss hatte daraufhin Lietzens Bürgermeister Frank Kasper den Lindendorfer Bürgermeister Helmut Franz für sein Nicht-Farbe-Bekennen vorab sogar als nicht geeignet für den Posten als Ausschuss-Vorsitzenden kritisiert. Franz fand es "unter der Gürtellinie".

Nun fand am Montagabend auf Einladung des Landrates Gernot Schmidt eine Zusammenkunft im Sachsendorfer Bürgerhaus statt. "Das war kein Geheimtreffen, sondern eine Arbeitsberatung über die Optionen einer zukünftigen Verwaltungsstruktur des Amtes Seelow-Land", ließ er über Pressesprecher Thomas Berendt auf Nachfrage mitteilen. Der Landrat hatte zur Sitzung die Bürgermeister, Gemeindevertreter und Ortsvorsteher der Gemeinden des Amtes Seelow-Land und die drei Gemeinde-Bürgermeister vom Amt Neuhardenberg eingeladen. "Das Gespräch fand in einer guten Atmosphäre statt. Wie bekannt gibt es vier Verwaltungsmodelle im Land. Die Ehrenamtler tauschten ihre verschiedenen Positionen zu möglichen Entwicklungsoptionen des Amtes und über das weitere Vorgehen aus. Im Weiteren werden die Gemeinden über ihren zukünftigen Weg beraten", so Berendt. Am Mittwochabend nahm der Landrat auch noch an einem Treffen im Raum Golzow teil.