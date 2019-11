Frank Groneberg

Ortsmarke (MOZ) "Das Jahr, in dem Weihnachten fast auf Freitag, den 13., gefallen wäre" heißt das Musical, welches das Mixdorfer Schlaubegetümmel in seiner Weihnachtsgala aufführt. An mehreren Orten werben große Banner für diese Gala. Aufgeführt wird das Musical am 7. Dezember und am 8. Dezember in der Messehalle 2 in Frankfurt. Die drei Vorstellungen beginnen an beiden Tagen um 15 Uhr, am Sonnabend außerdem um 19 Uhr. Eintrittskarten gibt es zu kaufen in der Schlaubetal-Information in Müllrose und im Vereinshaus in Müllrose, Kirchsteig 7.