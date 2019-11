Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) Mit acht Jahren wollte Sophie Bogdan Schauspielerin werden, besuchte in Fürstenwalde verschiedene Theatergruppen. "Ich wollte so viel spielen wir nur geht", sagt sie. Ihr Wunsch ist in Erfüllung gegangen: Mit 31 Jahren blickt die Fürstenwalderin, die heute in Berlin lebt, auf verschiedene Rollen in Fernseh- und Kinoproduktionen zurück.

Aktuell ist die gelernte Schauspielerin in dem Film "All I Never Wanted" zu sehen, entstanden 2017 an der Hochschule für Fernsehen und Film München. Er zeigt vier Frauen auf ihrem Weg zum Erfolg. Sophie Bogdan spielt darin ein russisches Model, "eine eher böse Rolle", wie sie sagt. Die aber Bezug zu ihrem Leben hat: Sie ist selbst Model, habe in der Branche "grenzwertige Erfahrungen" gemacht. Bei der Filmvorstellung in Fürstenwalde wird die 31-Jährige anwesend sein. "Ich hoffe auf gute Gespräche", sagt sie

"All I Never Wanted", Sonnabend, 20.15 Uhr, Union Filmtheater, Eintritt: 7 Euro