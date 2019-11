Kerstin Ewald

Erkner (MOZ) Die Stadt scheint dem Ausbau ihrer Bildungslandschaft wieder einen Schritt nähergekommen. "Die Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe ist im Kreis auf Priorität eins gerutscht", gab Bürgermeister Henryk Pilz den Mitgliedern des Hauptausschusses am Dienstagabend bekannt.

Die Verwaltung der Stadt Erkner war kurz zuvor bei einem Arbeitstreffen mit Roland Pilz, Leiter des Schulverwaltungsamtes Beeskow, und Stanley Fuls, Leiter Gebäudemanagement und Infrastruktur im Landkreis, über den Diskussionsstand in den Behörden und im Kreistag informiert worden.

Baumbestand als Bremse

Roland Pilz vom Schulverwaltungsamt bestätigte auf Nachfrage die Informationen. "Der Bildungsausschuss hat tatsächlich für eine überarbeitete Investitionsliste des Landkreises gestimmt, auf der die Gesamtschule Erkner mit gymnasialer Oberstufe auf Priorität eins ist", so Pilz. Die letzte Entscheidung trifft allerdings der Kreistag und dies voraussichtlich an seiner Sitzung am 4. Dezember. Als einziger Standort ist derzeit das Areal der Morus-Oberschule am Hohenbinder Weg im Gespräch.

Vorteil für Erkner sei, dass der Kreis davon überzeugt ist, dass diese Erweiterung des Angebotes für Erkner "fachlich sinnvoll und praktisch durchführbar ist", erklärt der Verwaltungsbeamte. Verlangsamend für die Planung könnte der alte erhaltenswerte Baumbestand auf dem Areal wirken.