Ziltendorf Seit 2011 beschweren sich Ziltendorfer über den desolaten Gehweg und über Raserei in der Müllroser Straße am Friedhof. Die Gemeindevertretung prüfte über die Jahre mehrere Lösungsansätze. Die letzte Lösung schien Verkehrsberuhigung und Kostenverträglichkeit in Einklang zu bringen. "Mit einer Anlehnung an die Gestaltung der Straße ,Neue Straße‘, die sich am oberen Ende der Müllroser Straße befindet, wäre es zu einer Sanierung gekommen, die den Verkehr aus dem Dorf heraus nicht beeinträchtigt hätte", so der ehrenamtliche Bürgermeister Danny Langhagel zur MOZ. "Nur das Einfahren aus der ,alten B112‘ sollte unterbunden werden. Anlieger und auch der Verkehr aus der "Neuen Straße" hätten im Begegnungsverkehr in das Dorf einwärts abfließen können. Eine Einbahnstraßenregelung schien uns zu stringent und hätte auch für Anlieger einen erheblichen Nachteil mit sich gebracht." In einer Anwohnerversammlung habe diese Variante der geplanten Verkehrsberuhigung große Zustimmung gefunden.

In einer AWO-Bürgermeister-Fragestunde am 21. Oktober und in der Gemeindevertretersitzung am 28. Oktober brachten zwei Bürger ihren Unmut über das "Einfahrverbot" zum Ausdruck. Danny Langhagel: "Wir wurden gefragt, wie das Vorhaben verhindert werden könne und schlugen vor, dass es beiden Bürgern frei stehe, mit einer Unterschriftensammlung den Unmut in der Bevölkerung ,einzufangen‘." Mit der Liste wollte sich die Gemeindevertretung eigentlich am 18. November befassen.

Wahlleiter sichtet Unterlagen

Doch es kam anders. Die Amtsverwaltung teilte Langhagel inzwischen mit, dass drei Bürger eine Liste abgaben, die an einem Bürgerbegehren orientiere. Danny Langhagel: "Inwieweit nun daraus ein Bürgerentscheid erwächst, ob die Unterlagen die Anforderungen hierfür erfüllen, wird vom Wahlleiter geprüft." Die Gemeindevertretung stelle jedoch fest, "dass sich inklusive der Stimmen, die in Wiesenau, Vogelsang, Eisenhüttenstadt, Leipzig, Neuzelle, Frankfurt, Müllrose, Pohlitz, Fünfeichen, Wellmitz, Letschin, Siehdichum und ganz Ziltendorf eingesammelt wurden, auf den Listen rund 630 Stimmen zusammengekommen sind, die gegen eine Einbahnstraße und gleichzeitig für den Erhalt eines Gehweges votieren."