Ellen Hasenkamp

Berlin (NBR) Die Revolution findet nicht statt. Da ist sich zumindest CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak ganz sicher. "Es wird – entgegen mancher Äußerung von manchem außerhalb und innerhalb unserer Partei – ein intensiver Arbeitsparteitag", sagt er zum CDU-Treffen in Leipzig voraus.

Im Mittelpunkt wird demnach nicht etwa die K-Frage oder das Rededuell zwischen der Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer und dem Delegierten aus dem Hochsauerland, Friedrich Merz, stehen, sondern das Thema: "Wie soll Deutschland im Jahr 2030 aussehen?"

Doch der Druck im Kessel CDU ist gewaltig, und da der Sturz der Parteichefin eher nicht zu erwarten ist, stellt sich die Frage, welches Thema in Leipzig das Ventil sein wird, durch das die Basis Luft ablassen kann. Für die Aussprache nach AKKs Rede sind jedenfalls schon mal eineinhalb Stunden angesetzt, intern geht die CDU aber von "deutlich länger" aus.

Mit einer "sehr intensiven Debatte" wird allerdings auch über das Thema Huawei gerechnet. Insbesondere für einen Initiativantrag, wonach die Entscheidung über den Ausbau des superschnellen 5G-Funknetzes im Bundestag und nicht nur von der Regierung getroffen werden soll, gibt es nach Angaben aus der Partei "viel Unterstützung". Die speist sich zum einen aus dem Misstrauen gegen den chinesischen Anbieter Huawei. Hintergrund sind Befürchtungen, dass sich der Großkonzern für Spionage durch China instrumentalisieren lässt. Es geht aber auch um Verärgerung über die Bundesregierung und insbesondere über Kanzlerin Angela Merkel (CDU), die von einem expliziten Ausschluss Huaweis aus dem möglichen Anbieter-Kreis nichts wissen will.

Merkel setzt dagegen auf strenge Standards bei der Ausschreibung, um das Risiko von Spionage und Sabotage auszuschließen. Erst vor wenigen Tagen hatte sie bei der Kabinettsklausur in Me-seberg bekräftigt, dass es in Sachen Sicherheit beim 5G-Netz nicht um einzelne Firmen gehe. Die USA haben Huawei auf eine Schwarze Liste gesetzt und erwarten auch von Deutschland vergleichbare Maßnahmen. Auch der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen warnte vor "chinesischem Staatseinfluss auf das 5G-Netz" und plädierte im "Tagesspiegel" dafür, sich in dem Bereich für europäische Technologien einzusetzen. Es gibt auch einen Antrag für den Parteitag, in dem explizit der Ausschluss von Huawei gefordert wird.

Womöglich entlädt sich der CDU-Unmut angesichts der schlechten Wahlergebnisse und der Zerrissenheit der Partei aber auch an ganz anderer Stelle: Das könnte die Frauenquote sein oder auch das Thema Landwirtschaft.