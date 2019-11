Cornelia Link-Adam

Neuhardenberg (MOZ) Björn Casapietra eröffnet am Montag um 18 Uhr seine Jubiläumstournee unter dem Motto "Christmas Love Songs - Ein romantisches Weihnachtskonzert im 10. Jahr" in Neuhardenberg. Mit dem Tenor sprach über die Vorstellung in der Schinkelkirche, wo er vom jungen UdK-Absolventen Peter Forster am Piano begleitet wird, und das bevorstehende Weihnachtsfest.

Herr Casapietra, was können die Besucher beim Konzert erwarten?

Das schönste Weihnachtsprogramm, dass man sich überhaupt vorstellen kann. Ich liebe die wundervollen alten deutschen Weihnachtslieder ebenso wie modernere internationale Lieder, die niemand mehr im Weihnachtsliederschatz vermissen möchte. Vom "Ave Maria" von Franz Schubert über das "Wiegenlied" von Brahms. Von Leonard Cohens großartigem "Hallelujah" über das anmutige "Still still still, weils Kindlein schlafen will" bis zum DDR-Klassiker "Sind die Lichter angezündet". Es gibt ein Grund dafür, warum wir seit zehn Jahren sehr erfolgreich mit dieser Tournee unterwegs sind.

Wann haben Sie mit der Musik angefangen?

Ich war fünf oder sechs Jahre alt, als mein Vater, der große Generalmusikdirektor und Dirigent Herbert Kegel, mit mir am Klavier Weihnachtslieder einübte. Die Nachbarn wurden eingeladen und ich sang in den höchsten Tönen. Im Grunde ist es heute immer noch so. Im Grunde steht da immer noch dieser sechsjährige Bub, der vor den Nachbarn Weihnachtslieder singt. Nein im Ernst. Vielleicht ist das der Grund, warum die Menschen unsere Weihnachtslieder so gerne hören. Vielleicht spürt das Publikum, dass ich da etwas mache, dass ich seit frühster Kindheit getan habe. Meinem Vater sei Dank.

Sangen Sie schon mal in der Neuhardenberger Kirche und gibt’s Erinnerungen daran?

Vor Jahren hatten wir dort mal ein Gastspiel. Eine wunderschöne Kirche. Als Berliner bin ich natürlich Schinkelfan. Auch wenn die Kirche nicht sehr groß ist, die Akustik ist wunderbar und harmoniert tatsächlich richtig gut mit meiner Tenorstimme. Uns allen ist glaub ich noch nicht wirklich weihnachtlich zumute. Aber ich möchte das nach meinem Konzert das Publikum nach Hause geht und das Gefühl hat: jetzt beginnt die Weihnachtszeit.

Sind sie fit für die Tour?

Ich glaube, stimmlich bin ich in genau der Verfassung, die ich mir mein Leben lang gewünscht habe. Kein Konzert von uns endet ohne Standing Ovations oder Zugaben. Ich sage das nicht um anzugeben, sondern weil ich stolz darauf bin. Momentan bin ich motiviert bis unter die Haarspitzen. Ich möchte in Neuhardenberg ein Konzert singen, dass keiner mehr vergisst. Wir haben die weltweit schönsten Weihnachtslieder zusammen getragen. Dem Vorhaben steht also nichts im Wege.

Werden Sie, wie bei früheren Auftritten, mit ihrer Tochter Louisa Weihnachtsmelodien wie "Sind die Lichter angezündet" im Duett singen?

Das mit dem Kind kann ich noch nicht sagen. Das hängt immer ein bisschen von der Schule und den Hausaufgaben ab. Ich würde es einfach offen lassen.

Sind Sie ein Weihnachtsfan?

Ich bin gerade zu ein Weihnachtsjunkie. Was glaube ich damit zusammen hängt, das mein Vater nicht mehr lebt. Er war Sachse und die Weihnachtszeit war für ihn überaus heilig. Als Kind musste ich mit ihm zusammen die Pyramiden und Schwibbögen aus dem Erzgebirge mit Ohrenstäbchen sauber machen. Ich habe das gehasst. Heute besitze ich selber neun Schwibbögen und vier Pyramiden, die ich zusammen mit meiner Tochter am ersten Advent aufbaue. Die Nummer mit den Ohrenstäbchen tue ich ihr allerdings nicht an (lacht).

... also die volle Deko-Dröhnung?

Diese Wohnung wird ein richtiges Weihnachtsnest werden. Freunde werden eingeladen, ich mache die traditionelle Gans und musizieren tun wir selbstverständlich auch. Aber jetzt freue ich mich erst mal wieder, meine geliebten Weihnachtslieder in der wunderschönen Schinkelkirche in Neuhardenberg zu singen. Das Beste ist, die Kirche ist nicht sehr groß. Es wird ein intimes, ein gemütliches Konzert. Und das sind immer die mit Abstand schönsten.

Wo geht es nach dem Auftakt in Neuhardenberg noch überall hin? Kommen Sie nochmal in die Region?

Schon am darauffolgenden Samstag singe ich mein Programm in der Leipziger Peterskirche. Danach folgen Stationen in Sachsen, Potsdam (5. Dezember), Berlin (7. Dezember) und Görlitz (11. Dezember), ehe es Mitte des Monats dann nach Braunschweig, Lychen und Münster/Westfalen geht. Am 21. Dezember gastiere ich in Stendal, dann nach dem Weihnachtsfest in Jüterbog und komme am 29. Dezember nochmal nach Ostbrandenburg – für einen Auftritt in Frankfurt, in der Konzerthalle Carl Philipp Emanuel Bach

Gibt es jetzt für Neuhardenberg noch Eintrittskarten?

Tickets zum Preis von 35,25 Euro zzgl. VVK-Gebühr gibt es noch in der Touristinformation Neuhardenberg, K.-Marx-Str. 23, Tel. 033476 60477 oder online über info@neuhardenberg-information.de sowie bei allen VVK-Stellen von Eventim, auf www.eventim.de und auch noch direkt am Montag an der Abendkasse.