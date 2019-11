Im vollbesetzten großen Saal: Gespannt warten die Kinder auf den Beginn des Weihnachtsmärchens an den Uckermärkischen Bühnen. © Foto: Oliver Voigt

Eva-Martina Weyer

Schwedt (MOZ) Mit dem diesjährigen Weihnachtsmärchen haben sich die Uckermärkischen Bühnen Schwedt in die Herzen des Premierenpublikums gespielt. Von Anfang an herrscht große Spannung im Saal: Der rote Samtvorhang öffnet sich und auf der Bühne funkeln die Worte "Die Schöne und das Biest". Ein Märchenbuch wird aufgeschlagen, oder sind wir im Film gelandet? Moderne Bildtechnik und eine ausgefeilte Choreografie lassen zwei Schiffe im Sturm untergehen. So beginnt das Schwedter Bühnenmärchen. Es scheint, als würden die Grenzen zwischen Kino und Theater verschwimmen.

Liebenswerte Fledermaus

Regisseur Daniel Heinz und seinem Team gelingt es, dass sich der Märchenzauber bis in die letzte Zuschauerreihe verbreitet. Das ist bei aller Technikraffinesse vor allem den wunderbaren Darstellern zu danken. Da ist die schöne Belle, fröhlich und naiv gespielt von Hanna Wendel. Beim Abendessen im Schloss liefert sie sich Suppe schlürfend und Teller werfend einen Wettstreit mit dem Biest (Florian Caspar Minnerop) – endlich mal frech sein.

Kerstin Maus und Dominik Niedermaier sind die römischen Statuen im verzauberten Schloss. Mit Witz und Pantomime verleihen sie den versteinerten Figuren Charakter. Und da ist die Fledermaus, die in deutscher und polnischer Sprache durch das Bühnengeschehen führt und extra für Schwedt erfunden wurde.

Die Premiere haben am Mittwoch fast 800 Kinder gesehen, darunter waren rund 150 Schüler aus Stettin. Lukasz Goclawski, der beide Sprachen beherrscht, spielt diese liebenswert lustige Fledermaus, die zwischen Akrobatik und Raptanz alles kann und für die schöne Belle zum treuen Begleiter wird.

Im vergangenen Jahr hieß das Weihnachtsmärchen "Die verzauberten Brüder". Regie führte auch damals Daniel Heinz. Fast 17 000 Kinder und Erwachsene haben sich das angesehen. Ist eine Steigerung überhaupt noch möglich? Wenn es um die Begeisterungsstürme der Kinder geht: ja. Der große Saal war zur Premiere völlig aus dem Häuschen. "Biest! Biest! Biest!" feuern die Zuschauer den verzauberten Prinzen an, als der gegen den Angeber Gaston kämpfen muss.

Am Ende aber siegt das Gute. Es gibt einen erlösten Prinzen und ein schönes Mädchen wird seine Braut in einem schneeweißen Glitzerkleid (Kostüme von Frauke Bischinger). Zwischendurch sind Abenteuer zu bestehen. Das ist so recht nach dem Geschmack von Jungen und Mädchen. Sie sind voll gebannt, als die Wölfe zähnefletschend im Zauberwald heulen. Und als sich die Schöne und das Biest endlich küssen, kennt der Jubel im Publikum keine Grenzen mehr. Begeisterte Kinderrufe nach Zugaben machen die Schauspieler glücklich.

25 Vorstellungen geplant

Mehr als 18 000 Eintrittskarten wurden bereits vor dem Premierenstart verkauft. 25 Aufführungen stehen bis Weihnachten im Spielplan, darunter zwei in Frankfurt (Oder), weil die Uckermärkischen Bühnen immer stärker als Landestheater wirksam werden. Für die einzige Abendvorstellung am 7. Dezember soll es noch Karten geben.

Besucherservice Uckermärkische Bühnen: 03332 538111