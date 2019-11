Ulf Grieger

Seelow (MOZ) Vor dem Hintergrund der Gefahr der Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest (ASP) hatten die Jagdverbände eine Entlastung bei der Gebühren für die Trichine-Untersuchung gefordert. Daran erinnerte im Auftrag beider Jagdverbände im Landkreis am Dienstag Lars Lindner im Landwirtschaftsausschuss. Da zu diesem Zeitpunkt der genaue Stand der Vereinbarung nicht bekannt war, informierte der Beigeordnete Rainer Schinkel am Mittwoch dazu. Demnach wurden mit den Jagdbänden vereinbart, die Gebühren für die Trichinenuntersuchung ab Jahresbeginn 2020 um die Hälfte zu reduzieren (von derzeit 9,60 Euro). Dadurch werde das Niveau einiger benachbarter Landkreise erreicht, so Schinkel. Die Regelung soll für die kommenden drei Jahre gelten. Eine Veränderung noch im laufenden Haushaltsjahr wurde als unpraktikabel (hoher Verwaltungsaufwand) angesehen. Der nicht kostendeckende Teil der Gebühr wird vom Kreishaushalt übernommen. "Wir sind überzeugt, dass auch der neu gewählte Kreistag diese Absprache mitträgt", erklärte Schinkel in Bezug auf die laufenden Haushaltsdebatte.

Mit der Bekämpfung der ASP und auch der Umsetzung einzelner Regelungen der Biberverordnung übernehmen die Jäger Aufgaben, die dem Allgemeinwohl dienen und an denen der Landkreis ein besonderes Interesse hat, so Schinkel weiter. Dies rechtfertige die befristete Reduzierung der Trichinenuntersuchungsgebühren.