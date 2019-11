Jürgen Liebezeit

Birkenwerder (MOZ) Am letzten Freitag im November fällt die Entscheidung, wer den Bau des Schul- und Kultur-Campus in Birkenwerder planen darf. Die Jury tritt dann zu der entscheidenden Sitzung zusammen. Im Tagungsraum der Asklepios Klinik treffen sich dann Fach- und Sach-Experten sowie Lokalpolitiker, um den Sieger des Realisierungswettbewerbs zu küren. Insgesamt werden drei Plätze vergeben. Die Gemeindevertretung wählt dann am Ende aus den drei Platzierten aus, wer den Zuschlag für den lukrativen Auftrag bekommt. Nach derzeitigen Schätzungen kostet der Bau des neuen Campus zwischen Briese und Feuerwehr bis zu 15 Millionen Euro. Die Siegerideen werden ab 14. Januar im Rathaus gezeigt. Die Ausstellung wird um 17 Uhr eröffnet. Anschließend tagt der Ortsentwicklungsausschuss.

15 Büros wurden gebeten, sich an der zweiten Wettbewerbsphase zu Bebauung des Ortszentrums zu beteiligen. Zwölf haben Vorschläge eingereicht.

Bürgermeister Stephan Zimniok (BiF) hofft auf eine klare Entscheidung der Jury, so dass zum Jahresbeginn der Planungsauftrag vergeben werden kann. Sollte es keine Schwierigkeiten geben, geht er davon aus, im Jahr 2021 mit dem Bau beginnen zu können. Ende 2022 könnte das Gebäude eröffnet werden.

Sieger des vorangegangenen städtebaulichen Ideenwettbewerbs, der Grundlage des Realisierungswettbewerbs ist, wurden die Berliner Architekten GmbH "kleyer.koblitz.letzel.freivogel" sowie das Berliner Büro des Landschaftsarchitektens Jens Henningsen.