Fürstenwalde (MOZ) Eine Weltreise möchte Viona Neumann machen; Kanada, Russland und China bereisen. Auf einer Karte hat die 14-Jährige diese Länder markiert und aufgeschrieben, was ihr sonst noch für die Zukunft wichtig ist: Gesundheit, Familie, das Abitur.

Nachdenken über den Tod

"In den Gedanken an den Tod kann ich erkennen, was mir heute wertvoll ist." Mit ihren Eröffnungsworten zum diesjährigen Hospiztag schlug Cornelia von Hackewitz vom Ambulanten Hospizdienst Fürstenwalde die Brücke zu einer ungewöhnlichen Ausstellung: Schüler der 9. Klassen des Geschwister-Scholl-Gymnasiums haben sich auf Anfrage des Vereins gedanklich mit dem Thema Tod befasst, ihre Hoffnungen und Wünsche mit Worten Farben zu Papier gebracht.

Im Foyer des Alten Rathauses waren die Ergebnisse am Mittwoch zu sehen – und nicht nur das: Beim anschließenden Auftritt des Improvisations-Duos "Tabutanten" inspirierten die Arbeiten die anwesenden Besucher zur Stichwortgabe. Das Stichwort "Weltreise" etwa setzten die Darstellerinnen Simone Schmitt und Christina Holzer gemäß dem Motto "Sie werden lachen, es geht um den Tod" mit einem improvisierten Dialog im Bestattungsgeschäft um. Ein Globus wird da als Urne ins Visier genommen.

84 ehrenamtliche Hospizhelfer unterstützen den Ambulanten Hospizdienst aktuell. Auch Marina Glöde aus Erkner überlegt, sich in vier Jahren – dann ist sie Rentnerin – dort zu engagieren. Als Palliativschwester in einem Erkneraner Pflegeheim rund hundert Bewohnern arbeite sie schon jetzt eng mit Ehrenamtlichen zusammen. "Alleine könnte ich den Bedarf an Sterbebegleitung gar nicht decken", sagt sie.

Im Frühjahr 2020 beginnt ein neuer Kurs zur Ausbildung zum ehrenamtlichen Hospizbegleiter. Weitere Informationen zum Kursablauf unter Tel. 03361 749994 und info@hospizdienstfuewa.de