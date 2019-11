Laura Wietschel (l.) schlüpfte am Mittwoch in die Rolle der Elsa, Lysann Schoppe (r.) mimte Anna. Die siebenjährigen Mädchen Helene aus Lebus (2.v.l.) und Lilly aus Frankfurt freuten sich auf den zweiten Teil des Films "Die Eiskönigin". © Foto: michael benk

Lisa Mahlke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Es glitzert: Auf den Köpfen Diademe und funkelnde Haarspangen, an den Ohren Glitzerohrringe, die Kleider mit Schleppe, Tüll, Fellkragen, Broschen und natürlich viel Glitzer besetzt. Noch bevor sich die Türen des Cinestar öffnen, blitzen unten den Wintermänteln Kleider hervor. Dominierende Farbe: Türkis. Denn die meisten Mädchen, die an der Prinzessinnen-Party teilnehmen und den Film "Die Eiskönigin 2" als Vorpremiere anschauen, sind Elsa-Fans. "Weil sie zaubern kann", erklärt Zweitklässlerin Helene. Das ist auch für die siebenjährige Elena Grund genug, Filmfigur Elsa zu mögen. "Wenn ich zaubern könnte, würde ich zaubern wie Elsa", sagt sie. Also verschiedene Dinge aus Eis formen.

Teil 1 ist sechs Jahre alt

Romy aus Lebus haben es besonders Elsas weiße Haare angetan. Sie zeigt den aus ihren eigenen, blonden Haaren geflochtenen Zopf. "Die werden unten immer heller", sagt die Sechsjährige stolz. Genauso alt wie das Mädchen ist auch der erste Teil des Films. "Disney hatte damals nicht damit gerechnet, dass er so gut ankommt", erzählt Stefanie Wedell, Theaterleiterassistentin im Cinestar.

Seit 2013 haben Anna, Elsa, Schnemann Olaf und die anderen Filmfiguren auf T-Shirts, Rucksäcken, Tassen, Hausschuhen und natürlich als Figuren in allen erdenklichen Formen die Kinderzimmer erobert. So acht, neun Mal hat Helene mit ihren siebeneinhalb Jahren den Film bereits geschaut. Langweilig wird der nicht. Ihre Tante Anke Stettnisch kannte den Film bislang nicht. Als es vergangene Woche jedoch Karten für die Vorpremiere zu gewinnen gab, war ihr klar, dass sie ihrer Nichte damit eine Freude machen kann. Erzählt hat sie ihr davon erst am Wochenende, damit nicht mehr so viele Nächte dazwischenliegen.

Ihr Elsa-Kostüm hat Helene noch vom Fasching. Das musste am Mittwoch erst einmal mit in die Waldschule nach Müllrose, wohin ihre Klasse einen Ausflug machte. Anke Stettnisch holte ihre Nichte dann ab. "Meine eigenen Kinder sind schon groß", erzählt sie. Die 23- und 30-Jährigen wollen sich den Film trotzdem nicht entgehen lassen. "Ich glaube, das ist ein schöner Familienfilm für die Vorweihnachtszeit."

Auch Mitarbeiter schauen Film

Davon ist auch Stefanie Wedell überzeugt. "Wir werden den alle gucken", sagt sie über sich und die Kollegen aus dem Kino. In Frankfurt wird Teil 2 voraussichtlich den ganzen Dezember bis ins neue Jahr hinein zu sehen sein. Der erste Teil feierte mittlerweile Free-TV-Premiere. "Also hat der Film auch Kinder erreicht, die ihn damals nicht im Kino gesehen haben", sagt sie und rechnet mit noch mehr Zuschauern als vor sechs Jahren. Am Mittwoch sind es 150, die zu den ersten gehören wollen, die erfahren, wie das Abenteuer weitergeht. "Für eine Mittwochvorstellung ist das sehr gut. Die meisten kleinen Mäuse sind zu der Zeit ja noch in der Schule oder Kita", freut sich Stefanie Wedell.

Die siebenjährige Malia aus Kliestow findet: Der Film ist nur für Mädchen. Doch auch ein paar Jungs sind zur Vorpremiere gekommen. Einer ist als Schneemann Olaf verkleidet – mit orangefarbener Pappnase. Sängerin Undine Lux singt trotzdem "Weil ich ein Mädchen bin" von Lucilectric. Fehlen darf bei einer Eiskönigin-Party natürlich auch nicht der Filmhit "Lass jetzt los", in englischer Version "Let it go".

Anke Stettnisch und ihrer Nichte gefällt der Film. Besonders die Stelle, an der Elsa auf einer Schneeflocke fliegt und danach ein weißes Kleid trägt. "Das sah so schön aus", schwärmt Helene.