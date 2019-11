Bernhard Schwiete

Storkow (MOZ) Bis zur Mittagspause waren acht große Tafeln mit Vorschlägen und Ideen vollgeschrieben, und am Nachmittag auch noch 30 einminütige Videoclips fertig. "Gerade die Älteren haben sehr gut mitgemacht. Ich habe eine hohe Motivation erlebt", bilanziert Sabine Ulrich vom Sozialraumteam der Stadt Storkow zufrieden, und ihr Kollege aus dem Amt Scharmützelsee, Arnd Lübbe, nickt zustimmend. Gut 70 Schüler von der Storkower Europaschule und der Bad Saarower Maxim-Gorki-Schule, von der 4. bis zur 10. Klasse, sind am Mittwoch für ein Ganztagsprogramm auf die Burg Storkow gekommen. Es hat den Titel "Misch mit!", Hintergrund ist der neu eingeführte Paragraf 18a der Brandenburger Kommunalverfassung, der Kindern und Jugendlichen ein Recht auf Mitsprache gibt.

Programm "Demokratie leben"

Die Stadt Storkow und das Amt Scharmützelsee haben sich seit diesem Jahr zusammengetan, um am Programm "Demokratie leben" teilzunehmen. Der Lohn sind Fördergelder für Projekte, der Workshop am Mittwoch ist eines davon. Angeleitet von profesionellen Moderatoren von der Stiftung SPI machen sich die Schüler an acht Thementischen Gedanken zu acht Bereichen: Es geht um Umwelt, Schule, Mobilität, Freizeitangebote, Wohnen, Beruf, Politik und Treffpunkte. Man könnte mehr Mülleimer aufstellen, in der Schule könnten die Flure anders gestaltet werden, die Wartezeiten auf den Bus sind zu lang, Sporträume und eine "Zockerbude" wären schön, bezahlbarer Wohnraum fehlt, das Mindestalter für Ferienjobs könnte herabgesetzt werden, ein Jugendstammtisch mit Politikern sollte eingeführt werden, und überall frei zugängliches W-Lan wäre eine Errungenschaft – das ist nur eine kleine Auswahl der Ideen der Schüler, die auf den Tafeln schriftlich festgehalten wurden.

Bei der Produktion der Videoclips zeigen sich einige Schüler extrem kreativ. Sophie Aßmann, Kelis Schaar und Pascal Wendisch von der Europaschule nutzen die Tipps von Martin Hampel von der Stiftung SPI, um aus einer Reihe Fotos einen Film entstehen zu lassen. Dazu malen sie zunächst Strichmännchen, in die dann Bewegung kommt. "Wir finden, das Mittagessen an der Schule sollte kostenlos sein", erläuter Pascal Wendisch. Im Film betritt ein lächelndes hungriges Männchen die Mensa. Dann blickt es auf die Preistafeln, und aus dem Lächeln wird eine enttäuschte Miene.

Zu den Besuchern des Workshops gehören Storkows Bürgermeisterin Cornelia Schulze-Ludwig und Scharmützelsee-Amtsdirektor Christian Riecke. Eine erste Erkenntnis haben die beiden schnell gewonnen. "Die Schüler wollen eine aufsuchende Kommunalpolitik", so Schulze-Ludwig. "Zum Beispiel wünschen sie, dass wir auch mal in die Schulen kommen", ergänzt Riecke. Bei der Installation der Mitwirkungsrechte sind die Kommunen unterschiedlich weit. In Storkow wurde für die Stadtverordnetenversammlung und deren Gremien in diesem Jahr ein fester Tagesordnungspunkt "Jugendbeteiligung" eingeführt. In Bad Saarow läuft dazu ein Einwohnerantrag, mit dem sich bei ausreichend Unterschriften die Gemeindevertretung auseinandersetzen muss.

Bei den Workshops geht es demnächst mit getrennten Veranstaltungen in Storkow und Bad Saarow weiter. "Heute ging es um eine erste Bedarfsanalyse, um festzustellen, welche Themen den Jugendlichen wichtig sind. Beim nächsten Termin können wir dann konkreter werden", sagt Lübbe.

Einen weiteren Workshop für Jugendliche auf der Burg Storkow gibt es am Freitag ab 15 Uhr. Veranstalter ist dann der Alinae-Lumr-Verein. Es findet ein Schnupperkurs statt für ein Theaterprojekt, bei dem es um das Leben in einer Kleinstadt wie Storkow geht. Vorkenntnisse sind nicht nötig. Teilnahme ab 13 Jahren, Anmeldung per E-Mail an teresa1horn@web.de.