Kai-Uwe Krakau

Wandlitz (MOZ) Bereits vor zehn Jahren hatte der Bürgerverein Wandlitz mehr als 260 Unterschriften für den Bau eines Radweges entlang der Bundesstraße 109 zwischen Zerpenschleuse und Klosterfelde gesammelt. Das Vorhaben werde immer dringender, hieß es damals. Der Verein verwies auf die Schulentwicklungsplanung und darauf, dass es inzwischen immer gefährlicher werde, auf der B 109 mit dem Fahrrad zu fahren.

Inzwischen ist viel Zeit verstrichen, nun soll das Projekt jedoch in Angriff genommen werden. "Im Einvernehmen mit dem Landesbetrieb Straßenwesen", wie es in einer Vorlage der Verwaltung heißt. Das Papier wird gegenwärtig in den beiden Ortsbeiräten sowie den zuständigen Ausschüssen der Gemeindevertretung diskutiert. Eine Beschlussfassung ist für den 5. Dezember geplant.

Der Neubau des rund 4900 Meter langen straßenbegleitenden Radweges von Klosterfelde nach Zerpenschleuse bildet den letzten Lückenschluss für eine durchgehende Radwegtrasse als Süd-Nord-Verbindung an der heutigen Landesstraße 100. Der Ausbauabschnitt soll am Ortsausgang in Klosterfelde beginnen – mit Anschluss an den vorhandenen Radweg in Höhe "Kleiner Lottschesee" – und am Ortseingang Zerpenschleuse enden. Der Weg wird auf der westlichen Fahrbahnseite überwiegend auf dem vorhandenen Brandschutzstreifen verlaufen und 2,50 Meter breit sein. Es ist geplant, so heißt es aus der Verwaltung, dass der Weg im Zweirichtungsverkehr betrieben wird. Die Abstände zur Landesstraße werden dabei zwischen fünf und zwölf Meter variieren. In einigen wenigen Abschnitten können es aber auch mal 20 Meter sein. Das Vorhaben trage wesentlich zur Erhöhung der Verkehrssicherheit für Radfahrer und Fußgänger an der stark befahrenen Landesstraße 100 bei, heißt es in der Vorlage. Dies betreffe insbesondere die Schulkinder.

Seit August 2018 liegen die Unterlagen für den Vorentwurf bereits bei der Kommune. Diese hatte sie zwischenzeitlich an die beteiligten Ämter und Behörden verschickt. Die Baulast sollte zudem an die Gemeinde übergehen. Eigenständiger Auftraggeber wäre dann die Kommune geworden.

Innerörtlicher Abschnitt

Diese Vorgehensweise wurde allerdings vom Landesbetrieb Straßenwesen abgelehnt. In einem Gespräch einigte man sich schließlich darauf, dass die Gemeinde die Planung und den Bau des Radweges im Auftrag des Landes übernimmt. Die Baulast werde zeitweise an die Kommune übertragen. Die entsprechenden Rechte und Pflichten zwischen beiden Parteien regelt eine Vereinbarung.

Nach jüngsten Abstimmungen hat sich nun noch eine kleine Veränderung ergeben. So soll zusätzlich ein rund 70 Meter langer Abschnitt innerhalb von Zerpenschleuse in die Planung einbezogen werden. Gegenwärtig ist ein Verlauf des Weges in Anbindung der Brückenquerung über den Oder-Havel-Kanal auf der Westseite der Fahrbahn vorgesehen. Dies könne sich aber noch ändern, hieß es aus der Verwaltung. Das Projekt ist Bestandteil des Radwegeausbaukonzeptes der Gemeinde Wandlitz sowie des Programms zur einheitlichen Radwegebeschilderung im Gebiet des Naturparks Barnim.

Die Gesamtkosten der Maßnahme werden mit 1,62 Millionen Euro angegeben. Nach aktuellem Planungsstand liegt der Anteil der Gemeinde Wandlitz bei 142 000 Euro.