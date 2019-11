MOZ

Bernau (MOZ) Das traditionelle Nikolaus-Shopping in der Bernauer Innenstadt wirft seine Schatten voraus. Seit Mittwoch ist das "Nikolausbüro" geöffnet. Im Atelier der Galerie Bernau, Bürgermeisterstraße 4, können die Kinder ihre geputzten Stiefel an die Helfer des Nikolauses übergeben werden.

Am 6. Dezember können sich die kleinen Stiefelsucher dann zwischen 14 und 18 Uhr auf den Weg machen, um ihre prall gefüllten Stiefelchen in den Schaufenstern der Geschäfte zu entdecken und in Empfang zu nehmen.

Auch heute öffnet das Nikolausbüro von 15 bis 18 Uhr seine Türen im Atelier der Galerie. Am Freitag können die geputzten Stiefel dann von 9 bis 12 Uhr im Büro der BeSt – Bernauer Stadtmarketing GmbH, Breitscheidstraße 45, abgegeben werden. Erfahrungsgemäß sind auch noch am zweiten und dritten Tag ausreichend Stiefelplätze vorhanden. Wie in den Jahren zuvor gilt: Wenn alle Stiefelplätze vergeben sind, muss das Nikolaus-Büro geschlossen werden. Reservierungen sind nicht möglich.

Wer Stiefel-Partner werden will, kann sich unter Tel. 03338 376590 oder i.rehaag@best-bernau.de. melden.