Bärbel Kraemer

Fläming Mittlerweile haben die Störche aus Zauche und Fläming ihre Überwinterungsgebiete fernab der Sommerheimat hierzulande erreicht. Eine gute Gelegenheit, zurückzuschauen.

War die Brutsaison 2019 in den 37 von den Mitarbeitern der Baitzer Naturschutzstation beobachten Storchenhorsten erfolgreich? Sie war es nicht. Lediglich 31 Jungstörche wurden flügge und traten im Herbst ihre erste Reise in den Süden an. Zum Vergleich: Im Jahr 2018 waren es noch 44.

Reichlich Storchennachwuchs konnte lediglich in Baitz, in Deutsch Bork, in Lütte, in Neuendorf bei Brück, in Schlalach und in Bad Belzig dokumentiert werden. Dort wurden jeweils drei Jungstörche flügge.

In Brück (Lindenstraße), in Linthe, in Ragösen und in Stromtal wurden wiederum jeweils zwei Jungstörche aufgezogen.

Jeweils nur ein Jungstorch wurde in Brachwitz, Brück (Straße des Friedens), Fredersdorf, Görzke und Brück (alte Bäckerei) groß.

Vielerorts wurde Mangels Nahrung gar nicht erst gebrütet. Konkret heißt das, dass in 22 weiteren Orten, an denen es Horststandorte gibt, kein Nachwuchs aufgezogen wurde. In dieser Zahl ist auch der Storchenhorst in Cammer einbegriffen.

Dort war einer der Elternstörche Ende Mai verunglückt. Er zog sich eine komplizierte Flügelfraktur zu, an der er später starb. Die beiden erst kurz vor dem Unglück geschlüpften Storchenküken mussten aus dem Nest geholt werden, um sie vor dem sicheren Tod zu bewahren. Sie wurden im Storchenhof Loburg aufgepäppelt und später erfolgreich ausgewildert (BRAWO berichtet).

Erfolglos blieb das Brutgeschäft auch in zwei Horststandorten in Niemegk. Auf dem Hof Retzgen, wo im vergangenen Jahr 2018 noch vier Rotstrümpfe aufgezogen wurden, warfen die Störche die beiden bereits ausgebrüteten Jungvögel aus dem Nest. Das gleiche Schicksal ereilte einen kleinen Rotstrumpf im Brücker Storchenhorst an der Straße des Friedens. In dieser Folge wurde dort von zwei Vögeln nur einer flügge. Futtermangel dürfte auch dafür der Grund gewesen sein. Am zweiten Niemegker Standort wurde das Brutgeschäft zwar begonnen, aber wieder aufgegeben.

Und noch etwas ist besonders: Während sich die Storchenhorste in der Region ausnahmslos auf ausgedienten Leitungsmasten und Gebäudedächern befinden, kehrten Rotstrümpfe in Golzow "zurück zu den Wurzeln". Dort bauten sie bereits vor einigen Jahren ihr Nest in der Krone einer alten Kastanie. Genau so, wie es in historische Aufzeichnungen beschrieben ist.

Andreas Koska, Vorsitzender des Tourismusvereins Zauche-Fläming, dazu: "In Freienthal hat ein Storch vor einigen Jahren ebenfalls versucht, in einem Baum ein Nest zu errichten. Leider ohne den Nestbau zu vollenden."