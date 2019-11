Silvia Passow

Falkensee Der Geh- und Radwegebau auf der Potsdamer Straße in Falkensee steht auf der Prioritätenliste ganz oben. Am Montag befassten sich die Mitglieder im Bauausschuss mit dem Vorhaben, dass an der Kreuzung mit der Straße der Einheit beginnen und bis zum Ortsausgang führen soll. Dabei gibt es ein altbekanntes Problem: Erhalt der Bäume versus Sicherheit der Radfahrenden Verkehrsteilnehmer.

In Fall der Potsdamer Straße kommt erschwerend hinzu, dass für die Nicht-Motorisierten der ausgebaute Weg am Ortsausgang endet. Zum Havelpark radeln wird also weiterhin nur auf der Straße möglich sein. Denn hier spielen auch die Interessen der Gemeinde Dallgow-Döberitz mit rein.

Bereits 2002 gab es Verkehrserhebungen auf der Potsdamer Straße, 2017 wurde ein Planungsauftrag erteilt, im April 2018 wurden vier mögliche Varianten eines Geh- und Radwegebaus vorgestellt. Ein Jahr später folgte eine Anwohnerinformationsveranstaltung und im September des laufenden Jahres das Abwägungsverfahren. Zwei Varianten sind inzwischen in der engeren Wahl.

Variante eins unterscheidet sich maßgeblich durch eine bauliche Trennung des Radweges von der Fahrbahn. Allerdings müssten hierfür dreißig Bäume gefällt werden. Mit einem Investitionsvolumen von 1,4 Millionen Euro ist die Variante um 200.000 Euro teurer als Variante zwei. Diese hat sogenannte Schutzstreifen für Radfahrer auf der Fahrbahn, gleichzeitig sind auch die Gehwege für Radfahrer frei. Für diese Variante müssten voraussichtlich nur fünfzehn Bäume fallen.

Bürgermeister Heiko Müller (SPD) spricht vom immer wieder auftauchenden Konflikt, die optimale Sicherheit der Radfahrer zu gewährleisten und das Anliegen, die Bäume zu schützen. Er spricht hier von Einzelfallentscheidungen. Im Fall der Potsdamer Straße verweist er auf den Umstand, dass Rad- und Gehweg am Ortsschild enden werden.

Uwe Kaufmann, Ortsgruppenleiter des Allgemeinen Deutschen Fahrrad Club (ADFC) Falkensee, spricht sich für die Variante der Schutzstreifen aus, letztlich weil die Straße nach Nirgendwo führt und weniger Bäume gefällt werden müssen. Für Sven Stiller (CDU) ist das gar keine Frage. Die Sicherheit seiwichtiger als fünfzehn Bäume, sagt er. Juliane Kühnemund (Grüne/Jugendliste) sagt, sie habe mit vielen der Anwohner gesprochen und die würden ihr Stadtgrün gern behalten wollen. Ihr Fraktionskollege Gerd-Henning Gunkel möchte mit einem Antrag sicherstellen, dass alle fallenden Bäume eins zu eins wieder angepflanzt werden. Dieser Antrag wird später angenommen.

Für Peter Kissing (SPD) ist die Variante mit den Schutzstreifen nur dann okay, wenn die Gehwege auch wirklich für Radfahrer frei sind. Das Ergebnis der Abstimmung ist denkbar knapp, sechs Ja-Stimmen, fünf Nein-Stimmen, keine Enthaltung. Damit wird die Variante Schutzstreifen von den Ausschussmitgliedern befürwortet. Die Entscheidung liegt letztendlich bei den Stadtverordneten. Deren nächste Sitzung ist für den 4. Dezember geplant.