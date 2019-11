Simone Weber

Rathenow Zum 12. Mal vergab der Rotaryclub Havelland, im Rahmen der Ehrenamtsehrung der Stadt Rathenow, den "Kurfürstenpreis". Mit dem mit 500 Euro dotierten Preis wurde in diesem Jahr Elke Dartsch geehrt.

"Wer will findet Wege, wer nicht will sucht Gründe - dieses Zitat trifft auch auf Elke Dartsch zu. Mit viel Hingabe, Herzblut und Tatendrang setzt sie sich für ihre Hilfsprojekte ein", so Antje Resch in ihrer Laudatio. "Besonders großartig finden wir dabei den Aspekt der Hilfe zur Selbsthilfe. Elke, du bist Vorbild." Seit über drei Jahren engagiert sich die Göttlinerin, unter dem Dach des in Bitterfeld ansässigen Vereins "Hand in Hand", für Selbsthilfeprojekte in Gambia. In dem westafrikanischen Land werden, mit den Spenden der Rathenower und Westhavelländer, Brunnen gebaut, Obst und Gemüse zur Selbstversorgung und als Erwerbsgrundlage angebaut sowie Schulen und die gesundheitliche Vorsorge unterstützt. "Ehrenamt – es ist mir keine Ehre, in Gambia Brunnen zu bauen, sondern eine bittere Notwendigkeit und ich hoffe, dass diese Hilfe irgendwann nicht mehr nötig sein wird", so Elke Dartsch gerührt, die für das Preisgeld am liebsten eine Eiche auf dem Märkischen Platz pflanzen würde, damit die Rathenower darunter, wie in Afrika, zusammen kommen und gemeinsam diskutieren, um Probleme zu lösen. "Vor zwei Jahren hielt ich vor den Rotariern erstmals einen Vortrag über meine Reise nach Gambia und seitdem stehen sie mir zur Seite und unterstützten auch schon diese Hilfsprojekte."

Der Rotaryclub Havelland wurde im Jahr 1996 gegründet. Die derzeit 20 Mitglieder unterstützten mit den Spenden, die sie in diesem Jahr zum Weinfest sammelten, das Jugendhaus "Oase".