Nadja Voigt

Zollbrücke (MOZ) Oliver Proft ist sauer. Der Gemeindevertreter aus Zollbrücke reagiert mit Unverständnis auf die Aussage von Theater-Intendant Tobias Morgenstern bezüglich der neuen Parkplatzplanung. Wie das Oderland Echo am Mittwoch berichtete, räumt Morgenstern der in der jüngsten Gemeindevertretersitzung vorgestellten zweiten Variante – links vor dem Theater auf der Wiese – wenig Aussicht auf Erfolg ein. "Ich kann den neuen Versuch eine andere Parkplatzfläche als die bisher verfolgte (hinter dem bestehenden Parkplatz als Erweiterung) nicht verstehen. Ich glaube die neue Variante ist nicht genehmigungsfähig", sagte Morgenstern dieser Zeitung. Und forderte ein professionelles, gut vorbereitetes Entwicklungskonzept. Nur das sei in der Lage den aktuellen Anforderungen, Entwicklungen und Perspektiven in Bezug auf Tourismus, Mobilität, Ökologie, Naturschutz, Landnutzung im 20-Seelen-Ort zu entsprechen.

"Wir waren uns unter den Einwohnern einig, dass die neue Variante allen gerecht wird", sagt Proft. Und ist sich sicher, dass die Äußerungen aus dem Theater auch anderen Bewohnern des Dorfes sauer aufgestoßen sind. "Es ist nicht der richtige Weg, von vornherein zu sagen, das wird nichts. Ich dachte, wir sind auf einem guten Weg", gibt sich Oliver Proft enttäuscht.

Zumal der Ort so klein sei, die Herausforderungen aber sehr groß. Dennoch versuchen alle, an einem Strang zu ziehen. "Etwas Besseres als die neue Variante kann uns gar nicht passieren." Die Wiese vor dem Theater werde nicht bewirtschaftet und liege brach. Und noch dazu nicht im Naturschutzgebiet. Die Fläche hinter dem jetzigen Parkplatz schon.

Hoffnung zerstört

Oliver Proft befürchtet, das sich nun die Fronten im Ort verhärten werden. "Ich hatte eigentlich nach dem jüngsten Gespräch mit allen Beteiligten und dem Amt Barnim-Oderbruch das Gefühl, es würde sich etwas bewegen." Dabei waren Ende Oktober Bürger, die Gemeinde, der Bürgermeister Michael Rubin und das Theater am Parkplatz zusammen gekommen.

Im Nachgang hatte Bau- und Ordnungsamtsleiter Helge Suhr eine Skizze angefertigt, die zeigt, dass parallel – als Schotterrasen – zur Straße auf 21 mal 260 Metern fast 200 Parkplätze für die Besucher des Theaters entstehen könnten. "Die optimalste Lösung", waren sich Oliver Proft und Michael Rubin einig.