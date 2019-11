Martin Stralau

Strausberg (MOZ) Einen humorvollen Nachmittag verbrachten am Mittwoch gut 50 Senioren in der Begegnungsstätte der Volkssolidarität in der Strausberger Gerhart-Hauptmann-Straße. Nach einer gemütlichen Kaffeerunde sorgte Doris Güttler (74) aus Berlin mit Parodien der 1991 verstorbenen Entertainerin Helga Hahnemann dafür, dass die Lachmuskeln des Publikums ordentlich beansprucht wurden. Im Gepäck hatte sie auch jede Menge Lieder des Showstars wie "Jetzt kommt dein Süßer" – bei denen sich die Zuhörer außerordentlich textsicher zeigten. Seit ihrem zehnten Lebensjahr steht Doris Güttler, die zum ersten Mal in Strausberg war, auf der Bühne. Helga Hahnemann parodiert sie seit 20 Jahren.