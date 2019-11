dpa

Berlin (dpa) Die ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY... ungelöst" hat vier Menschen für ihren mutigen Einsatz gegen Kriminalität ausgezeichnet.

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) ehrte die Männer am Mittwochabend in Berlin mit dem "XY-Preis - Gemeinsam gegen das Verbrechen". Die Auszeichnungen waren mit jeweils 10.000 Euro dotiert.

Ein Preis ging gemeinsam an Werner Rast und seinen Sohn Kevin Rast. Sie hätten im niedersächsischen Drochtersen Polizisten in Not geholfen, teilte der Sender mit. Beide schritten ein, nachdem ein Konflikt mit zwei Männern in der Nähe einer Schule eskaliert war.

Ausgezeichnet wurde auch Georg Köttner. Er habe im bayerischen Paunzhausen den Missbrauch eines Kindes beendet, teilte das ZDF mit. Ihm war beim Autofahren ein verdächtiges Fahrzeug am Straßenrand aufgefallen, laut einem Videobeitrag holte er dann Hilfe.

Der vierte Preisträger Karsten Weisgut habe in Dortmund das Leben einer 77-jährigen Frau gerettet, hieß es. Sie war an einem Bahnsteig attackiert worden. Das ZDF und die Produktionsfirma Securitel riefen den "XY-Preis" 2002 ins Leben. Geehrt werden Menschen, die sich auf besonders couragierte Weise für ihre Mitmenschen eingesetzt haben.