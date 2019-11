Martin Terstegge\BRAWO

Brandenburg Nach einer etwas längeren Spielpause mussten die Fußballerinnen des FC Stahl Brandenburg am vergangenen Sonntag im heimischen Stadion wieder in Aktion treten. Gegner war der SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen, in den vergangenen Jahren so etwas wie ein Angstgegner.

Am Sonntag war davon aber nichts zu spüren, obwohl unter anderem Annika Wasseroth, Jasmin Brandt oder Friederike Boldt fehlten. Vor allem in der ersten halben Stunde sah Trainer Oliver Gühne dass, was er eigentlich immer sehen möchte von seiner Elf: sicheres und schnelles Kombinationsspiel sowie in der Defensive ein gewisse "Giftigkeit".

Mit der ersten echten Möglichkeit brachte, die an diesem Tag gut auflegte Cindy Wichmann die Gastgeberinnen in der 8. Minute in Führung. Nur 60 Sekunden später sah Leah Lange dass die Eintracht-Torfrau Norma Just zu weit vor ihrem Kasten stand und überwand sie aus 30 Meter Entfernung.

Die Gäste waren von den schnellen Kombinationen überfordert. So wie in der 13. Minute, als Wichmann nach einem Pass in den Strafraum eindrang und dort von Just gelegt wurde. Nathalie Säger verwandelte den Strafstoß sicher zum 3:0. Die gute Phase der Stahl-Frauen schloss Marlen Wodtke mit dem 4:0 (28.) ab, als sie von einer guten Vorarbeit Wichmanns profitierte.

Danach schalteten die Brandenburgerinnen einen Gang zurück, die Räume nutzten die Gäste. Kurz vor der Halbzeit profitierten sie von einem Stellungsfehler der Stahl-Abwehr und erzielten das 1:4.

Auch nach der Pause begann die Eintracht mutiger, hatte zunächst mehr vom Spiel. Nach einem Eckball in der 51. Minute kamen sie zum 2:4. Die Wende konnten sie aber nicht einleiten, da die Stahl-Frauen nun wieder aufwachten, ihrerseits mehr Torgefahr entwickelten. Leah Fichte hatte zweimal Pech bei ihren Versuchen, doch in der 73. Minute passte Wodtke auf Fatima Bahr, die auf 5:2 erhöhte. Kurz vor dem Abpfiff wurde Sägeri m eigenen Strafraum regelwidrig umgestoßen, der Pfiff blieb aus und die Gäste trafen noch zum 5:3-Endstand.

An diesem Sonntag (24. November /11 Uhr) geht es zum Derby nach Premnitz. Dort kann Trainer Oliver Gühne wieder auf einen größeren Kader zurück greifen.