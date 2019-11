Carola Voigt

Schwedt (Bjarne Zenk) Beide Team-Trainer waren sich nach dem Spiel einig: es war aufgrund der Torchancen und Spielanteile eine gerechte Punkteteilung. Aus Sicht der Heimmannschaft muss aber dennoch die mangelnde Chancenverwertung in den ersten 30 Minuten angesprochen werden.

Der erste aussichtsreiche Torschuss von Christian Staatz strich knapp am Tor vorbei (1.). Einen weiteren straffen Schuss von Markus Heise konnte OFC-Keeper Alexander Blöck nur abprallen lassen, Daniel Weißer vergab beim Nachschuss aus drei Metern diesen Hundertprozenter (4.) und Staatz traf später nur das Außennetz (12.). Zu diesem Zeitpunkt hätte es bereits eine FCS-Führung geben müssen. Staatz eroberte einen zu kurzen Abschlag des Torhüters strafraumnah, schoss dann überlegt zum 1:0 ein (18.). Hätte, wenn und aber..., das Spiel hätte einen anderen Verlauf nehmen können, wenn... . Staatz hätte sich bei seinem Dribbling erneut in die Torschützenliste eintragen können, doch er scheiterte am OFC-Keeper (26.) und nach tollem Pass in die Tiefe von Heise frei vor dem Gäste-Torwart (30.).

Anfangsoffensive verpufft

Danach verpuffte die Schwedter Offensive und der OFC begann mehr und mehr Fußball zu spielen. FCS-Torsteher Szymon Pajak rettete mit Faustabwehr nach einem straffen Schuss von Niclas Bergmann (35.). Das umsichtige Gespann um Schiedsrichter David Schrödter gab ein Abseitstor für die Gäste nicht (41.). Ein Torschuss von Bergmann wurde gerade noch zur Ecke abgefälscht (42.). Nachdem eigentlich der Ball von der Schwedter Abwehr geklärt war, verlor im Gewühl ein FCS-Spieler am Strafraum den Ball – der eingewechselte Tarek Abd Alsalam bedankte sich und spitzelte das Leder vorbei am Torwart zum 1:1-Pausenstand (43.).

In der zweiten Spielhälfte hatten Zuschauer und Trainer das Gefühl, dass sich beide Teams in der Kabine auf ein Unentschieden geeinigt hatten. Der OFC hatte optische Feldvorteile, ohne sich größere Torchancen herauszuspielen. Ein Abseitstor der Schwedter durch Heise – richtige Entscheidung (52.) – und ein Freistoß aus 25 Metern von Staatz an die Lattenoberkante (58.) waren schon die aufregendsten Momente für den Gastgeber. Nachdem der eingewechselte Rafal Blaz zu Heise passte und dessen Flanke straff in den OFC-Strafraum kam, jagte Jonas Kriese den doch noch möglichen Sieg aus fünf Metern in den Schwedter Himmel (84.).

Natürlich wollten die Gastgeber alle drei Punkte im heimischen Stadion behalten. Ersatzgeschwächt und mit einigen Ausfällen von Leistungsträgern spielte man dennoch ordentlich und sollte mit diesem Punkt auch zufrieden sein.

Am letzten Spieltag der Hinrunde geht es am Sonntag, 12 Uhr, zum Ligaprimus RSV Eintracht Stahnsdorf, der in allen zwölf Spielen siegreich blieb. Vielleicht können die Schwedter für eine Überraschung sorgen. Wichtig ist aber, dass das Team mit neuem Elan in die Rückrunde startet und sich schnell von der Abstiegsgefahr befreit.