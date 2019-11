Britta Gallrein

Werneuchen (MOZ) Die TSG Einheit Bernau, Rot-Weiß Werneuchen und der FSV Bernau II sind die drei E-Juniorenteams, die sich für die Endrunde der Hallenkreismeisterschaft im Futsal des Fußballkreises Oberhavel/Barnim qualifiziert haben. Die Teams setzten sich am Sonnabend im Hangar 3 in Werneuchen gegen Eintracht Wandlitz, GW Ahrensfelde und Preussen Eberswalde II durch.

Futsal hat sich immer noch nicht so recht durchgesetzt im Fußballkreis Oberhavel/Barnim. Im Männerbereich gab es große Proteste gegen den Austragungsmodus für die Hallenkreismeisterschaft und auch bei den Junioren kommt das Spiel nach leicht veränderten Regeln nicht immer super an. "Wir haben schon in manchen Altersklassen Schwierigkeiten, genügend Teams zu finden, die mitmachen wollen", sagt Matthias Henschel, zuständig beim Fußballkreis für den Kreispokal. "Bei den C-Junioren wollen zum Beispiel nur sieben Vereine mitmachen. Die spielen daher jetzt gar keine Vorrunde, sondern nur die Endrunde."

Genügend Teams dabei

Bei den E-Junioren waren dagegen genügend Teams dabei, so dass man eine Vorrunde der Staffel Ost und eine der Staffel West spielen lassen konnte. "Bei mir kriegen die Kinder das, worauf sie Lust haben und wir nehmen jedes Turnier mit, das wir bekommen können", sagte Christian Buchholz, Trainer der E-Junioren in Werneuchen, die ein gutes Turnier spielten und am Ende Zweiter wurden. "Leider konnten wir erst zweimal in der Halle trainieren", so der Coach, der mit seinen Jungs, die er an zwei Tagen in der Woche trainiert, sonst in der Kreisliga kickt.

Eine Kritik, die auch die spä­teren Sieger der Vorrunde äußern. "Wir haben am Freitag noch das letzte Spiel in der Meisterschaft gehabt, sind ja noch gar nicht im Hallentraining. Warum man die Hallenkreismeisterschaft zu diesem Zeitpunkt ansetzt, ist mir ein Rätsel", so Danny Groß, Trainer der E-Junioren von Einheit Bernau. "Grundsätzlich spielen wir aber gerne in der Halle. Das schnelle Umschaltspiel können die Kinder hier gut üben und vor allem defensiv gut zu stehen, was meiner Meinung nach in der Halle immer am wichtigsten ist. Vorne macht man dann ja immer mal ein schnelles Tor", so sein Co-Trainer Tom Schneider. "Die Kinder haben Spaß und können sich mit verschiedenen Mannschaften innerhalb kurzer Zeit messen, das ist schon toll."

"Man muss sich schon darauf einstellen, es ist schon ganz anders, als draußen zu spielen, aber es macht Spaß", fand auch Elias Buchholz, Torhüter der Werneuchener Kicker, die am Ende trotz der Niederlage gegen Einheit Bernau, die sie den Gesamtsieg kostete, zufrieden waren.

Kritik an der Durchführung

Das waren allerdings nicht alle. "Wir sind zum ersten Mal dabei, aber es wird auch das letzte Mal gewesen sein", erklärt Marcel Brüning, Trainer der E-Junioren von Eintracht Wandlitz. "Wir haben vorher einmal in der Halle geübt und ich habe den Kindern die Futsal-Regeln erklärt, aber die werden hier ja leider nicht umgesetzt", kritisiert er. "Die Spiele sind ganz schön körperbetont, das finde ich nicht in Ordnung. Es gibt nicht wie vorgesehen zwei Schiedsrichter und so Kleinigkeiten, wie dass der Torwart den Ball nur abwerfen darf, werden auch nicht immer geahndet. In der Umsetzung ist das sehr traurig. Da sollte sich der Fußballkreis mal überlegen, ob er das so weiter machen will."

Die Endrunde der Hallenkreismeisterschaft findet mit den drei besten Teams der West Staffel am kommenden Sonntag ab 9 Uhr in Finowfurt statt.