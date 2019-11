Stephan Möller

Strausberg Volleyball fast so wie bei den Großen – unter diesem Motto stand der diesjährige Herbst-Kidscup, der in der Sporthalle des Oberstufenzentrums in Strausberg ausgetragen wurde. Die Jugendabteilung des VC Strausberg hatte Kindervolleyballteams der Region eingeladen. Zehn Teams waren der Ausschreibung gefolgt, um in zwei Altersklassen ihre Besten zu ermitteln. Neben Vereinen hatte sich sogar ein Grundschulteam gemeldet. Stefanie Berndt, Sportlehrerin an der Vorstadt-Grundschule in Strausberg, war mit ihren Schülern angereist, um mit ihren kleinen Volleyballern zu präsentieren, was in der Schularbeitsgemeinschaft geübt und trainiert wird.

Auf drei Feldern wurde gespielt

Auf verkleinerten Feldern mit reduzierter Netzhöhe wurde gebaggert, gepritscht und geschmettert. Dabei gingen Mixedteams, reine Mädchen- und Jungenmannschaften an den Start, die Teamgröße war bei den Jüngeren auf zwei Spieler und bei der älteren Altersklasse auf drei Spieler beschränkt. Jörg Schmidt, Jugendtrainer des VC Strausberg, erklärte, dass es durch kleine Regeländerung möglich ist, Kinder an diese technisch anspruchsvolle Sportart heranzuführen.

Kinogutscheine für die Sieger

Nach vier Stunden standen die Sieger fest. Während in der jüngeren Altersklasse Leonard Polzin und Oliver Garmatz vom VC Strausberg siegten, gewannen in der U 13 die Mädchen von Grün-Weiß Erkner vor Blau-Weiß Petershagen. Die Nachwuchsteams von Pneumant Fürstenwalde und vom VC Strausberg folgten.

Glücklich nahmen die Siegerteams Kinogutscheine und Waschtaschen entgegen. Alle Teilnehmer bekamen zudem Trinkflaschen und Urkunden vom VC-Organisationsteam. Der Dank bei der Siegerehrung ging nicht nur an die eifrigen Netzjägerinnen und Netzjäger, sondern auch an die Schiedsrichterinnen, die allesamt aus älteren Jugendteams des VC Strausberg kamen.