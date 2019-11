Kerstin Bechly

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die 41. Internationale Oderrundfahrt wird 2020 bereits vom 4. bis 7. Juni ausgetragen und zum zweiten Mal mit einer Etappe in Seelow. Dies kündigte Dan Radtke, Geschäftsführer des Frankfurter Radsportclubs, bei einem Empfang für die Sponsoren und Unterstützer des Vereins an. "Wegen der Olympischen Spiele finden die Deutschen Meisterschaften im nächsten Jahr bereits Anfang Juli zum üblichen Oderrundfahrt-Termin statt. Wir wollten darauf Rücksicht nehmen", erklärte Radtke.

Er hatte zu Beginn des Danke-schön-Abends vor rund 30 Unterstützern aus Wirtschaft, Politik und Sport die Jahreshöhepunkte des FRC 90 Revue passieren lassen. Mit der 40. Oderrundfahrt und dem 40. Old Men Race waren zwei Jubiläen dabei. Mit Blick auf das Ereignis des Jahres, die Junioren-Weltmeisterschaften Bahn, sagte Dan Radtke: "Wir hätten nicht gedacht, dass die Veranstaltung so problemlos laufen würde. Wir wussten, dass wir Deutsche Meisterschaften durchführen können, jetzt wissen wir, dass wir auch Weltmeisterschaften können. Dies wäre ohne die finanzielle Unterstützung der Sponsoren und Unterstützer nicht gelungen", betonte er.

Kreisel am 20./21. Dezember

Auch sportlich war das Jahr bisher für den FRC 90 sehr erfolgreich. Der Verein hat in seinen Reihen vier Deutsche Meister: Malte Maschke (U17/4x Straße/Bahn), Leon Heinschke (U23/Straße), Moritz Malcharek und Maximilian Beyer (beide Elite/Bahn), wobei die drei Letztgenannten für Profi-Teams fahren.

Am Abend wurde zugleich die neu gestaltete Homepage vorgestellt, deren gewohnte Inhalte sich nun auf eigenen Seiten in moderner Gestalt finden. Für den sportlichen Jahresabschluss mit dem Frankfurter Kreisel und den Deutschen Meisterschaften im Omnium am 20./21. Dezember konnte Dan Radtke verkünden, dass der VIP-Bereich am Sonnabend bereits ausverkauft sei. Karten für den Innenbereich am Freitagabend und an beiden Tagen für die Tribüne können über die Homepage www.frc90.de bestellt werden.