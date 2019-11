Silvia Passow

Falkensee Am Montag tagte in Falkensee der Bauausschuss. Neben den Informationen zum Ausbau der Potsdamer Straße und dem Planungsstand des Hallenbades wurden auch andere Themen angesprochen. Hier eine kurze Zusammenfassung:

Der Baudezernent Thomas Zylla berichtete den Ausschussmitgliedern über die Bürgerinformationsveranstaltung zum Geh- und Radwegebau in der Friedrich-Engels-Allee (BRAWO berichtete). Er informierte über die unterschiedlichen Positionen, die dort vertreten wurden und kündigte den Abgeordneten ein Protokoll zu besagter Veranstaltung an. Er fasste die Hinweise und Bedenken der Anwohner wie folgt zusammen: Baumschutz, Gehweg zu breit, warum kein Gehweg auf der Nordseite, Kritik am Angebotsstreifen, weil dadurch Parkraum entfalle, Fragen zu den Einfahrten und der Überquerung der Hansastraße und die Kritik an den Möglichkeiten der Mitwirkung durch die Anwohner.

Auf der Baustelle für den Hort in der Holbeinstraße in Finkenkrug rollen bereits eifrig die Bagger. Für den 5. Dezember kündigt Thomas Zylla die Grundsteinlegung an.

Geplant war eigentlich, dass in diesem Jahr der mit dem Bau des Kreisverkehres in der Bahnhofstraße Ecke Poststraße begonnen werden sollte. Allein die Ausschreibung brachte nicht die gewünschten Angebote, so dass man das Projekt verschob. Im Dezember soll noch einmal eine Ausschreibung zum Kreisverkehr Bahnhofstraße/Poststraße erfolgen. "Wir sind guter Dinge, dass wir diesmal ein besseres Ergebnis erzielen", sagte Jens Grothe.

Die Erschließung der Mozartallee sei auf das Frühjahr 2020 verschoben worden, teilte Bauamtsleiter Jens Grothe mit.

Die Erschließung des Bredower Weges ist zwar erst für 2021 geplant. Doch vorher müssen einige der Grundstücke neu vermessen werden. Grund hierfür ist eine Art unerklärliches Grundstückswachstum. Einige der Grundstücke hätten sich in den Straßenraum ausgebreitet. Die Stadt will diese Flächen natürlich zurückhaben. "Die Grundstücksituation muss bereinigt werden", sagte Baudezernent Thomas Zylla. Er bekommt Zustimmung von Bürgermeister Heiko Müller (SPD). "Wir hatten die Grundstücke zum Kauf angeboten, dass wurde aber abgelehnt", so Müller weiter.

Peter Kissing (SPD) fragte bei der Verwaltung nach, ob die Stadt einen Fußgängerüberweg auf der Hansastraße in Höhe des Falkenkorsos plane oder ob die Stadt sonst eine Möglichkeit der sicheren Querung der Hansastraße ermöglichen könnte. Wenn nicht, kündigte er an, würden die Sozialdemokraten einen entsprechenden Antrag stellen. Kissing sagte weiter, Anwohner hätten sich mit diesem Anliegen an die SPD gewandt. Die Stadtverwaltung nahm die Anregung auf und will den Sachverhalt zunächst prüfen.