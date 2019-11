René Wernitz

Rathenow (MOZ) Ein echtes Schreibtalent ist Dr. Heinz-Walter Knackmuß. Der Chef des Rathenower Fördervereins zum Wiederaufbau der Sankt-Marien-Andreas-Kirche wird nimmermüde, Lebensgeschichten anderer zu recherchieren und auf www.rathenow-kirchen.de zu veröffentlichen.

Ideenchaos, Schreibhemmungen und -blockaden hat Knackmuß offenbar nicht. Andere Leute verzweifeln womöglich bereits beim Einstieg in eine Geschichte.

Mitunter wollen Leute für Familienangehörige oder Vereinsfreunde eigene Erinnerungen oder Biografisches niederschreiben. Wer keinen rechten Anfang findet, kann nun an einem Kurs der Volkshochschule in Rathenow teilnehmen. Dieser findet am 29. November von 16.30 bis 19.30 Uhr und am 30. November von 9.30 bis 14.45 Uhr statt. Anmeldungen auf www.vhs-havelland.de, unter 03385/5517333 oder direkt in der VHS, Bammer Landstraße 10. Auch die Geschichten von Heinz-Walter Knackmuß können hilfreich sein.