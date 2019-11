Christian Heinig

Bernau (MOZ) Der Werneuchener AfD-Abgeordnete Andy Habermann wird der rechtsextremistischen Szene zugerechnet. Das teilte der Brandenburger Verfassungsschutz auf seiner Webseite mit.

Habermann, der im Juli erstmalig in die Stadtverordnetenversammlung von Werneuchen (Barnim) einzog und den Vorsitz des Bauausschusses übernahm, ist Sänger der Berliner Band "Wutbürger", die der Verfassungsschutz ebenfalls als rechtextremistisch beurteilt. Sie würde sich offen zum Nationalsozialismus bekennen. So sei in einem Musikvideo zu sehen, dass der Gitarrist der Band die Worte "Blut" und "Ehre" auf seinem Unterarm tätowiert habe. Diese Parole "Blut und Ehre" war im Dritten Reich die Losung der Hitlerjugend und ist verboten.

Auch die Kleidung von Habermann und seiner Band-Mitglieder belege eine Verbindung zum Rechtsextremismus, urteilt der Verfassungsschutz. Zudem habe Habermann in einem Post in dem Sozialen Netzwerk Twitter einen Aufruf gestartet, die "Spaltung [der Patrioten] in viele verschiedene Lager" zu überwinden. Zu diesem "patriotischen Lager" rechnet Habermann in seinem Beitrag neben der AfD und Pegida auch die rechtsextremistische "Identitäre Bewegung".