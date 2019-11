Eine Gemeine Fichte aus dem Stadtwald ziert in diesem Jahr den Märkischen Platz zur Advents- und Weihnachtszeit. © Foto: Manuela Bohm

Rathenow (MOZ) Der Baum, der den Rathenowern auf dem Märkischen Platz als Weihnachtsbaum in diesem Jahr dienen wird, steht. Mitarbeiter des Stadtforstes schlugen die Gemeine Fichte am Donnerstagmorgen und stellten den Baum auf dem Märkischen Platz, auf am 29. November der Rathenower Weihnachtsmarkt öffnet.

Rund 30 Jahre alt ist der 16 Meter hohe Nadelbaum, der im Stadtforst gewachsen ist. Für Stadtförster Thomas Querfurth ist es der 25 Baum aus "seinem" Wald. 15 Fichten stehen noch dort. Sie wurden vereinzelt und gepflegt. Allerdings wurden für den Rathenower Weihnachtsbaum auch bereits Bäume von Gartenbesitzern genommen. "Wenn die Qualität stimmt, der Baum die richtige Größe hat und vernüftig gewachsen ist, nehmen wir sie gerne", sagt Querfurth. "Wir hatten schon tolle Bäume von Bürgern."

Ebenfalls am Donnerstag wurde die Beleuchtung und der Schmuck an den Baum angebracht - dies übernahmen Mitarbeiter der Rathenower Wärmeversorgung GmbH.