Alexandra Gebhardt

Brandenburg (BRAWO) "Der Ton macht die Musik" ist nicht nur ein bekanntes Sprichwort, sondern auch das Motto von Frank Gerstmann. Als DJ Ton-Art ist er seit 1989 als "Schallplattenunterhalter" mit "staatlicher Spielerlaubnis" in der Region Brandenburg unterwegs.

Denn anders als heute konnte damals längst nicht jeder für musikalische Unterhaltung bei öffentlichen Veranstaltungen oder in Diskotheken sorgen. "Ich habe mich deshalb schon 1988 dazu entschieden, die Lehrgänge für Discomoderatoren zu besuchen, um den erforderlichen Ausweis zu bekommen", so Gerstmann, der seit seiner Kindheit schon "ein Faible für Musik" und "bei Schulbällen den Traum, DJ zu werden" hatte, wie er sagt.

Da es Franks in seiner Generation jedoch "wie Sand am Meer" gäbe, entschied sich der 59-Jährige – entgegen vieler Kollegen, die ihren bürgerlichen Namen mit dem "DJ" verknüpfen – für einen außergewöhnlicheren DJ-Namen: "Der Name DJ Ton-Art hat mir gleich gefallen. Auch wegen seiner Doppeldeutigkeit. Einmal für die wirkliche Tonart, also C-Dur, F-Dur und so weiter, und einmal für die Ton-Art, also die Kunst der Töne", erklärt Gerstmann die kreative Namenswahl, die nun fast 30 Jahre zurückliegt.

Eine lange Zeit, in der er sowohl Höhen als auch Tiefen erlebt habe, wie Gerstmann zugibt. Gerade am Anfang seiner Karriere sei der eine oder andere "Flop" dabei gewesen und auch heute sei sein Auftritt als DJ immer auch von der Stimmung der Leute vor Ort und der Organisation der Feier abhängig. "Wenn ich merke, dass keine richtige Stimmung aufkommt, habe ich aber immer ein paar Klassiker", verrät Gerstmann, der dazu unter anderem Citys "Am Fenster" oder Led Zeppelins "Starway to heaven" zählt. "Mein absoluter Liebling bleibt aber Iron Butterfly mit "In a Gadda da Vida", sagt Gerstmann.

Die Leidenschaft zur Musik ist dem ausgebildeten Sozialpädagogen, der hauptberuflich seit 2015 Leiter einer Wohnstätte für chronisch psychisch kranke Menschen in der Gemeindenahen Psychiatrie Brandenburg an der Havel ist, über all die Jahren dabei nie verloren gegangen. Ganz im Gegenteil: seine Hingabe hat sich mehr denn je ausgezahlt.

Heute zählt DJ Ton-Art zu einer der bekanntesten Größen der Brandenburger Musikbranche, ist fester Bestandteil der Rock- and Oldienacht sowie beim Tanztee. Seit September sorgt er zudem jeden Donnerstag um 20 Uhr mit seiner eigenen Radiosendung "Franks Beatkiste" auf Radio Potsdam (78,6 MHz für Brandenburg an der Havel) für eine knappe Stunde Ost-Beatmusik. Alle Songs werden dabei persönlich ausgewählt, vorgestellt und mit biografischer Würze präsentiert ­– genau wie bei der großen "Glitterparty", zu der Gerstmann am 30. November ab 20 Uhr ins Klubhaus "Phlipp Müller" einlädt, um mit Freunden, Bekannten, Wegbegeleitern und Ostmusik-Fans 30 Jahre DJ Ton-Art und 60 Jahre Frank Gerstmann zu feiern – denn auch privat rundet der Brandenburger am heutigen Mittwoch.

Freuen dürfen sich die Besucher der Party, die Gerstmann in Zusammenarbeit mit Brandenburg-Tanzt-Organisator Chris Schott organisiert hat, dabei auf eine wahre Zeitreise in die wilden Siebziger Jahre – inklusive Ostbuffett mit Mettigel und Käsespießen, Pfeffi, Goldkrone-Cola und einem Live-Auftritt von "The Clogs", die dem Publikum mit original 70er/80er Jahre GlamRock einheizen werden.

"Ich habe die Band vor einem Jahr bei einem Auftritt kennengelernt. Daraus hat sich dann schnell der Wunsch entwickelt, sie bei meinem Jubiläum spielen zu lassen. Nach einem Jahr intensiver Überlegungen und Planungen ist es nun soweit", frohlockt Gerstmann, der es sich natürlich nicht nehmen lässt, im Anschluss an den Live-Auftritt selbst ans DJ-Pult zu schreiten und die Plattenteller kreisen zu lassen.