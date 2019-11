René Wernitz

Stölln (MOZ) Horst Schwenzer, sagt Danke: 4.015 Euro haben ihm seine Gäste geschenkt - statt Blumen und Pralinen. Er feierte kürzlich seinen 80. Geburtstag.

Der umtriebige Vorsitzende des Stöllner Otto-Lilienthal-Vereins weiß auch schon, wofür er das Geld nutzen will. Er reicht es an seinen Verein weiter. Ein Viertel fließt in eine Beregnungsanlage neben dem Flugzeug (IL-62) im Dorf, deren Gesamtkosten sich auf rund 15.000 Euro laufen. Drei Drittel werden in den Stöllner Anschluss an den überregionalen Frau-Harke-Sagenpfad investiert.