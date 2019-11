René Wernitz

Rathenow (MOZ) Die Mauer war geöffnet, es folgten heiße Wendemonate in der DDR. Für Schlagzeilen und spektakuläre Bilder sorgte der am 15. Januar 1990 erfolgte Sturm auf den Stasi-Hauptsitz in Berlin. Schon am 4. Dezember waren Bürgerrechtler in verschiedene Bezirks- und Kreisdienststellen eingedrungen. Laut Rainer Potratz, er steht in Diensten der Beauftragten des Landes Brandenburg zur Aufarbeitung der Folgen der kommunistischen Diktatur (LAkD), machten Rathenower an dem Tag den Anfang.

Seiner Kenntnis nach soll die Belagerung der Dienststelle des Kreises Rathenow um 8.30 Uhr begonnen haben. Wie andernorts auch befürchteten Bürgerrechtler, dass die Stasi Akten vernichten und Gelder verschieben würde. Die Belagerung des Objekts in Rathenow, damals Wilhelm-Pieck-Straße 46 (heute Berliner Straße 46), dauerte bis zum späten Nachmittag. Dann betraten die Belagerer mit zwei Staatsanwälten die Kreisdienststelle.

Einer der Staatsanwälte war Matthias Kegel, heute Oberstaatsanwalt. Genau dreißig Jahre nach den Ereignissen in der Wilhelm-Pieck-Straße 46 steht er mit der Initiatorin der Belagerung, Amkelina Kegel, im Podium einer Vortrags- und Diskussionsveranstaltung im Kulturzentrum. Rainer Potratz lädt dazu alle interessierten Leute ein. Los geht es am 4. Dezember um 18.00 Uhr. Begrüßt werden die Gäste durch Dr. Bettina Götze, Leiterin des Kulturzentrums, und Dr. Maria Nooke, die Beauftragte des Landes Brandenburg zur Aufarbeitung der Folgen der kommunistischen Diktatur.