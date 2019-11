Stefan Klug

Frankfurt (Oder) (MOZ) Alle erfolgreichen Bands kennen das Problem. Mit der Aufmerksamkeit und guten Verkaufszahlen steigt der Druck. Manche trifft es früher, andere später. R.E.M. gehörten zu letzterer Gruppe. Erst die Alben "Out of Time" und "Automatic for the People" erreichten eine breite Masse. Dabei waren es bereits die Platten sieben und acht. Nach mehreren tourlosen Jahren und einiger Zeit seit der letzten Produktion musste also neues her. Und das im doppelten Sinne. Denn Michael Stipe und seine Mitstreiter wollten keinesfalls einfach so weitermachen. 1994 erschien "Monster". Diese Langrille sollte sich am weniger poppigen Stil der Band vor den kommerziell erfolgreichen Scheiben ausrichten. Es war die Hochzeit des Grunge, auf dieser Welle allerdings wollte R.E.M. auch nicht mitsurfen. Und so riskiert die Band aus Athens in Georgia, ihren gerade eingefahrenen Ruhm wieder zu verspielen. Doch die schlimmen Befürchtungen mancher Kritiker erfüllten sich nicht. Gleich die erste Single "What‘s the Frequency, Kenneth?" war rockig, nicht sperrig und hatte durchaus grungemäßige Züge. Dazu widmete die Gruppe das gesamte Album dem wenige Monate zuvor verstorbenen Schauspieler River Phoenix und den Song "Let Me In" Kurt Cobain, der sich kurz zuvor erschossen hatte.

25 Jahre ist dies nun her und "Monster" hat sich prächtig entwickelt, die Vorgänger in den Chartplatzierungen mindestens eingeholt. Zum Vierteljahrhundert gibt es nun Sondereditionen, darunter auch auf Vinyl. Wer zur Doppel-LP greift erhält dabei das originale Album sowie einen kompletten und neuen Remix. Der hat es uns besonders angetan. Denn Produzent Scott Litt hat mit Hilfe der Original-Aufnahmen teils neue Gesangs- und Instrumentalspuren hinzugenommen. So wirken die Aufnahmen frisch, vom damaligen Grunge-Zeitgeist etwas gesäubert und präsent in der Bühne. Wenn seinerzeit manch Kritiker nicht so sehr von der rockigen Wiedergeburt R.E.M. überzeugt waren, so hätte das mit der neuen Version sicher anders ausgesehen.

R.E.M. Monster; Craft Recordings/Universal Music